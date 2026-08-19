Lotto: colpo da 124.750 euro

Il Lotto sorride alla Puglia. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 18 agosto 2026, è stata centrata una vincita da 124.750 euro - la più alta di giornata - a Martina Franca, in provincia di Taranto. Il premio è stato messo a segno presso il punto vendita in Via Francesco Paolotti, grazie sei ambi, quattro terni e una quaterna realizzati con una giocata da 3 euro sulla ruota di Bari (numeri vincenti: 2 -3 56 - 59). Nella stessa regione, da segnalare anche i 9.750 euro vinti in Largo Rimembranza a Carapelle, in provincia di Foggia, grazie a tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,51 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 781,4 milioni di euro dall’inizio del 2026.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci