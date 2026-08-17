Per il pensionamento della dott.ssa Concetta Franco, responsabile dell’area Turismo e Cultura del Comune di Mesagne

“È un nuovo e ambito traguardo quello raggiunto dalla dott. Concetta Franco: un traguardo che va sottolineato e che merita non solo il plauso, ma anche espressione di sentimenti di gratitudine per quando ha fatto per l’intera collettività. Se il volto di un Ente locale si coglie dall’opera dei suoi dirigenti, vuole dire che il volto delle attività culturali a Mesagne è fresco, bello, capace di attirare la gente”. Nell’apprendere la notizia del prossimo pensionamento della dott. Concetta Franco, quelle sono le prime espressioni di commento di Pierangelo Argentieri, presidente di Micexperience Rete di Imprese e ideatore del Protocollo d’Intesa Puglia Walking Art, che mette insieme imprese private, Enti locali e Regione Puglia nel nome di una progettualità culturale capace di realizzare eventi di rilievo su tutto il territorio regionale. “Quale responsabile dell’area Turismo e Cultura del Comune di Mesagne – ha aggiunto Argentieri -, la dott.ssa Franco è stata capace di rendere agevole i percorsi di dialogo, collaborazione e programmazione tra realtà private ed Ente locale, non solo sul versante della organizzazione delle Grandi Mostre che in questi ultimi anni hanno scandito il percorso culturale di Mesagne, ma anche sul versante del coordinamento del sistema museale della Città messapica tra diverse realtà, ciascuna con le proprie peculiarità culturali e gestionali. Non un lavoro semplice, ma un lavoro di squadra – ha concluso – ed il lavoro di squadra, prima di essere messo a regime, deve trovare persone che credano in esso. Questo, senza ombra di dubbio, è il caso professionale e umano della dott.ssa Franco”.

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