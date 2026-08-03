Brindisi e provincia: 67 annunci di lavoro e 117 figure ricercate

Il 30° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 67 annunci attivi, per un totale di 117 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il settore sanità con 22 risorse richieste segue commercio con 20, turismo con 17, edilizia e metalmeccanico con 16, ristorazione con 13, logistica con 4, trasporti e pulizie con 3, servizi e artigianato con 1.

Presente anche un’offerta art.18 per il collocamento mirato.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, i corsi serali per adulti, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

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