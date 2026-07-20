Brindisi e provincia: 65 annunci di lavoro e 184 figure ricercate
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Il 28 ° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 66 annunci attivi, per un totale di 130 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.
A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il settore turismo con 81 risorse richieste segue agricoltura e zootecnica 19, commercio e ristorazione con 18, edilizia 16, trasporti e metalmeccanico 6, manutenzione e industria 5, pulizie 3, logistica 2, servizi alla persona, sanità, contabile e artigianato 1.
Presente nel report anche 1 offerta di lavoro riservata alle categorie protette.
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