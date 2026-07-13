Brindisi e provincia: 66 annunci di lavoro e 130 figure ricercate

Il 27 ° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 66 annunci attivi, per un totale di 130 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il settore turismo con 22 risorse richieste, segue il commercio con 21, agricoltura e zootecnica 21, ristorazione con 18, edilizia 16, trasporti 6, manutenzione e industria 5, pulizie 4, metalmeccanico 3, logistica e amministrativo 2, sanità, contabile e artigianato 1.

Presenti nel report anche 2 offerte di lavoro riservate alle categorie protette.

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