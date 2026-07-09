Goletta verde targa il mare di Apani come "Inquinato"

Legambiente, dopo un meticoloso lavoro di campionamento delle acque marine italiane, ha pubblicato il report di Goletta Verde che offre un quadro dettagliato e preoccupante dello stato delle nostre coste. Questi dati rappresentano una chiamata urgente a riflettere e ad agire per tutelare un patrimonio naturale fondamentale per l’Italia, sia dal punto di vista ambientale che economico.



Il monitoraggio effettuato da Legambiente ha riguardato diverse località costiere, analizzando la qualità delle acque e individuando le principali criticità legate all’inquinamento, alla presenza di microplastiche e all’erosione delle spiagge. I risultati mostrano come alcune aree marine siano fortemente compromesse, con livelli di inquinamento che superano i limiti di legge, mettendo a rischio la fauna acquatica e la salute dei cittadini che vivono o frequentano questi luoghi.



Il report di Goletta Verde offre inoltre una mappa dettagliata dello stato di ogni zona marina, permettendo ai lettori di conoscere la situazione nel proprio territorio di riferimento. Questa trasparenza è fondamentale per sensibilizzare le comunità locali e stimolare iniziative di tutela ambientale a livello territoriale, oltre che per indirizzare le politiche pubbliche verso interventi efficaci e puntuali.



È importante sottolineare che il mare è una risorsa preziosa sotto molteplici aspetti: da quello ecologico a quello turistico ed economico. Perdite di biodiversità, contaminazioni e degrado delle coste possono compromettere seriamente la prosperità delle comunità costiere e la sicurezza alimentare, considerata l’importanza della pesca sostenibile.



Per questo motivo, l’allarme lanciato da Legambiente deve tradursi in azioni concrete. È necessario rafforzare i controlli sulle fonti di inquinamento, promuovere pratiche di gestione del territorio più rispettose dell’ambiente marino, incentivare progetti di pulizia delle acque e delle spiagge e diffondere una cultura della sostenibilità tra cittadini e imprese.



In conclusione, il report di Goletta Verde rappresenta uno strumento prezioso per comprendere lo stato di salute dei mari italiani e per attivare sinergie tra istituzioni, associazioni ambientaliste e comunità locali. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile preservare queste aree marine per le generazioni future e garantire un equilibrio duraturo tra uomo e natura.

Monitoraggio Goletta Verde lungo le coste pugliesi

Regione Comune PV Località Punto Giudizio Puglia Peschici FG Baia Monte Pucci Spiaggia Libera La Calenella Entro i limiti Puglia San Nicandro Garganico FG FOCE SCHIAPPARO Mare presso Foce Schiapparo Entro i limiti Puglia Mattinata FG CASETTE DEI PESCATORI Spiaggia Casette Dei Pescatori Entro i limiti Puglia Margherita di Savoia BAT Riserva Naturale di Salina Foce del Torrente Carmosina Entro i limiti Puglia Margherita di Savoia BAT Margherita di Savoia Foce del fiume Ofanto Entro i limiti Puglia Barletta BAT Litoranea di Ponente Mare presso la foce del canale H Fortemente inquinato Puglia Trani BAT Monastero Colonna Entro i limiti Puglia Bisceglie BAT Bisceglie Ponte Lama Entro i limiti Puglia Molfetta BA Cala Sant'Andrea Spiaggia libera Entro i limiti Puglia Bari BA Canale Lamasinata Spiaggia libera Entro i limiti Puglia Polignano a Mare BA Lama Monachile Spiaggia libera Entro i limiti Puglia Monopoli BA Cala Monaci Spiaggia libera Entro i limiti Puglia Fasano BR Torre Canne Spiaggia libera Entro i limiti Puglia Ostuni BR Torre San Leonardo Spiaggia del Pilone Entro i limiti Puglia Carovigno BR Torre Guaceto Foce Canale Reale Entro i limiti Puglia Brindisi BR Litorale Apani Foce canale c/da Posticeddu Inquinato Puglia Brindisi BR Giancola Spiaggia della Provincia Entro i limiti Puglia Vernole LE Riserva Naturale Le Cesine - Vernole Spiaggia libera su SP 366 km 9 Entro i limiti Puglia Otranto LE Baia Otranto Spiaggia Madonna Alto Mare Entro i limiti Puglia Castrignano del Capo LE Marina di Leuca Canale di scarico Entro i limiti Puglia Gallipoli LE Porto Gaio Mare presso scarico depuratore Entro i limiti Puglia Nardò LE Palude del Capitano Spiaggia del Frascone Entro i limiti Puglia Porto Cesareo LE Tabù Spiaggia Libera Tabù Entro i limiti Puglia Manduria TA Torre Borraco Foce del Torrente Borraco Entro i limiti Puglia Maruggio TA Campomarino di Maruggio Spiaggia libera Entro i limiti Puglia Taranto TA Chiapparo Spiaggia di Marechiaro Entro i limiti Puglia Palagiano TA Pino di Lenne Foce fiume Lenne Entro i limiti Puglia Palagiano TA Chiatona Spiaggia Libera Entro i limiti Puglia Castellaneta TA Villaggio Valentino Foce fiume Lato Entro i limiti

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