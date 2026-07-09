Goletta verde targa il mare di Apani come "Inquinato"
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Legambiente, dopo un meticoloso lavoro di campionamento delle acque marine italiane, ha pubblicato il report di Goletta Verde che offre un quadro dettagliato e preoccupante dello stato delle nostre coste. Questi dati rappresentano una chiamata urgente a riflettere e ad agire per tutelare un patrimonio naturale fondamentale per l’Italia, sia dal punto di vista ambientale che economico.
Il monitoraggio effettuato da Legambiente ha riguardato diverse località costiere, analizzando la qualità delle acque e individuando le principali criticità legate all’inquinamento, alla presenza di microplastiche e all’erosione delle spiagge. I risultati mostrano come alcune aree marine siano fortemente compromesse, con livelli di inquinamento che superano i limiti di legge, mettendo a rischio la fauna acquatica e la salute dei cittadini che vivono o frequentano questi luoghi.
Il report di Goletta Verde offre inoltre una mappa dettagliata dello stato di ogni zona marina, permettendo ai lettori di conoscere la situazione nel proprio territorio di riferimento. Questa trasparenza è fondamentale per sensibilizzare le comunità locali e stimolare iniziative di tutela ambientale a livello territoriale, oltre che per indirizzare le politiche pubbliche verso interventi efficaci e puntuali.
È importante sottolineare che il mare è una risorsa preziosa sotto molteplici aspetti: da quello ecologico a quello turistico ed economico. Perdite di biodiversità, contaminazioni e degrado delle coste possono compromettere seriamente la prosperità delle comunità costiere e la sicurezza alimentare, considerata l’importanza della pesca sostenibile.
Per questo motivo, l’allarme lanciato da Legambiente deve tradursi in azioni concrete. È necessario rafforzare i controlli sulle fonti di inquinamento, promuovere pratiche di gestione del territorio più rispettose dell’ambiente marino, incentivare progetti di pulizia delle acque e delle spiagge e diffondere una cultura della sostenibilità tra cittadini e imprese.
In conclusione, il report di Goletta Verde rappresenta uno strumento prezioso per comprendere lo stato di salute dei mari italiani e per attivare sinergie tra istituzioni, associazioni ambientaliste e comunità locali. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile preservare queste aree marine per le generazioni future e garantire un equilibrio duraturo tra uomo e natura.
Monitoraggio Goletta Verde lungo le coste pugliesi
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Regione
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Comune
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PV
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Località
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Punto
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Giudizio
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Puglia
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Peschici
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FG
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Baia Monte Pucci
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Spiaggia Libera La Calenella
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Entro i limiti
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Puglia
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San Nicandro Garganico
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FG
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FOCE SCHIAPPARO
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Mare presso Foce Schiapparo
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Entro i limiti
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Puglia
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Mattinata
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FG
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CASETTE DEI PESCATORI
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Spiaggia Casette Dei Pescatori
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Entro i limiti
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Puglia
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Margherita di Savoia
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BAT
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Riserva Naturale di Salina
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Foce del Torrente Carmosina
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Entro i limiti
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Puglia
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Margherita di Savoia
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BAT
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Margherita di Savoia
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Foce del fiume Ofanto
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Entro i limiti
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Puglia
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Barletta
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BAT
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Litoranea di Ponente
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Mare presso la foce del canale H
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Fortemente inquinato
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Puglia
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Trani
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BAT
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Monastero
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Colonna
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Entro i limiti
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Puglia
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Bisceglie
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BAT
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Bisceglie
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Ponte Lama
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Entro i limiti
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Puglia
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Molfetta
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BA
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Cala Sant'Andrea
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Spiaggia libera
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Entro i limiti
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Puglia
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Bari
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BA
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Canale Lamasinata
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Spiaggia libera
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Entro i limiti
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Puglia
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Polignano a Mare
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BA
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Lama Monachile
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Spiaggia libera
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Entro i limiti
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Puglia
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Monopoli
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BA
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Cala Monaci
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Spiaggia libera
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Entro i limiti
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Puglia
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Fasano
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BR
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Torre Canne
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Spiaggia libera
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Entro i limiti
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Puglia
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Ostuni
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BR
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Torre San Leonardo
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Spiaggia del Pilone
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Entro i limiti
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Puglia
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Carovigno
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BR
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Torre Guaceto
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Foce Canale Reale
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Entro i limiti
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Puglia
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Brindisi
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BR
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Litorale Apani
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Foce canale c/da Posticeddu
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Inquinato
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Puglia
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Brindisi
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BR
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Giancola
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Spiaggia della Provincia
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Entro i limiti
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Puglia
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Vernole
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LE
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Riserva Naturale Le Cesine - Vernole
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Spiaggia libera su SP 366 km 9
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Entro i limiti
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Puglia
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Otranto
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LE
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Baia Otranto
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Spiaggia Madonna Alto Mare
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Entro i limiti
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Puglia
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Castrignano del Capo
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LE
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Marina di Leuca
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Canale di scarico
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Entro i limiti
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Puglia
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Gallipoli
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LE
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Porto Gaio
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Mare presso scarico depuratore
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Entro i limiti
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Puglia
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Nardò
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LE
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Palude del Capitano
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Spiaggia del Frascone
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Entro i limiti
|
Puglia
|
Porto Cesareo
|
LE
|
Tabù
|
Spiaggia Libera Tabù
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Entro i limiti
|
Puglia
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Manduria
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TA
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Torre Borraco
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Foce del Torrente Borraco
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Entro i limiti
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Puglia
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Maruggio
|
TA
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Campomarino di Maruggio
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Spiaggia libera
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Entro i limiti
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Puglia
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Taranto
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TA
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Chiapparo
|
Spiaggia di Marechiaro
|
Entro i limiti
|
Puglia
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Palagiano
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TA
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Pino di Lenne
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Foce fiume Lenne
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Entro i limiti
|
Puglia
|
Palagiano
|
TA
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Chiatona
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Spiaggia Libera
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Entro i limiti
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Puglia
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Castellaneta
|
TA
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Villaggio Valentino
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Foce fiume Lato
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Entro i limiti
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