Goletta verde targa il mare di Apani come "Inquinato"

Attualità
Luglio 09, 2026 82
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Goletta verde targa il mare di Apani come &quot;Inquinato&quot;

Legambiente, dopo un meticoloso lavoro di campionamento delle acque marine italiane, ha pubblicato il report di Goletta Verde che offre un quadro dettagliato e preoccupante dello stato delle nostre coste. Questi dati rappresentano una chiamata urgente a riflettere e ad agire per tutelare un patrimonio naturale fondamentale per l’Italia, sia dal punto di vista ambientale che economico.

Il monitoraggio effettuato da Legambiente ha riguardato diverse località costiere, analizzando la qualità delle acque e individuando le principali criticità legate all’inquinamento, alla presenza di microplastiche e all’erosione delle spiagge. I risultati mostrano come alcune aree marine siano fortemente compromesse, con livelli di inquinamento che superano i limiti di legge, mettendo a rischio la fauna acquatica e la salute dei cittadini che vivono o frequentano questi luoghi.

Il report di Goletta Verde offre inoltre una mappa dettagliata dello stato di ogni zona marina, permettendo ai lettori di conoscere la situazione nel proprio territorio di riferimento. Questa trasparenza è fondamentale per sensibilizzare le comunità locali e stimolare iniziative di tutela ambientale a livello territoriale, oltre che per indirizzare le politiche pubbliche verso interventi efficaci e puntuali.

È importante sottolineare che il mare è una risorsa preziosa sotto molteplici aspetti: da quello ecologico a quello turistico ed economico. Perdite di biodiversità, contaminazioni e degrado delle coste possono compromettere seriamente la prosperità delle comunità costiere e la sicurezza alimentare, considerata l’importanza della pesca sostenibile.

Per questo motivo, l’allarme lanciato da Legambiente deve tradursi in azioni concrete. È necessario rafforzare i controlli sulle fonti di inquinamento, promuovere pratiche di gestione del territorio più rispettose dell’ambiente marino, incentivare progetti di pulizia delle acque e delle spiagge e diffondere una cultura della sostenibilità tra cittadini e imprese.

In conclusione, il report di Goletta Verde rappresenta uno strumento prezioso per comprendere lo stato di salute dei mari italiani e per attivare sinergie tra istituzioni, associazioni ambientaliste e comunità locali. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile preservare queste aree marine per le generazioni future e garantire un equilibrio duraturo tra uomo e natura.

Monitoraggio Goletta Verde lungo le coste pugliesi

Regione

Comune

PV

Località

Punto

Giudizio

Puglia

Peschici

FG

Baia Monte Pucci

Spiaggia Libera La Calenella

Entro i limiti

Puglia

San Nicandro Garganico

FG

FOCE SCHIAPPARO

Mare presso Foce Schiapparo

Entro i limiti

Puglia

Mattinata

FG

CASETTE DEI PESCATORI

Spiaggia Casette Dei Pescatori

Entro i limiti

Puglia

Margherita di Savoia

BAT

Riserva Naturale di Salina

Foce del Torrente Carmosina

Entro i limiti

Puglia

Margherita di Savoia

BAT

Margherita di Savoia

Foce del fiume Ofanto

Entro i limiti

Puglia

Barletta

BAT

Litoranea di Ponente

Mare presso la foce del canale H

Fortemente inquinato

Puglia

Trani

BAT

Monastero

Colonna

Entro i limiti

Puglia

Bisceglie

BAT

Bisceglie

Ponte Lama

Entro i limiti

Puglia

Molfetta

BA

 Cala Sant'Andrea

Spiaggia libera

Entro i limiti

Puglia

Bari

BA

Canale Lamasinata

Spiaggia libera

Entro i limiti

Puglia

Polignano a Mare

BA

Lama Monachile

Spiaggia libera

Entro i limiti

Puglia

Monopoli

BA

Cala Monaci

Spiaggia libera

Entro i limiti

Puglia

Fasano

BR

Torre Canne

Spiaggia libera

Entro i limiti

Puglia

Ostuni

BR

Torre San Leonardo

Spiaggia del Pilone

Entro i limiti

Puglia

Carovigno

BR

Torre Guaceto

Foce Canale Reale

Entro i limiti

Puglia

Brindisi

BR

Litorale Apani

Foce canale c/da Posticeddu

Inquinato

Puglia

Brindisi

BR

Giancola

Spiaggia della Provincia

Entro i limiti

Puglia

Vernole

LE

Riserva Naturale Le Cesine - Vernole

Spiaggia libera su SP 366 km 9

Entro i limiti

Puglia

Otranto

LE

Baia Otranto

Spiaggia Madonna Alto Mare

Entro i limiti

Puglia

Castrignano del Capo

LE

Marina di Leuca

Canale di scarico

Entro i limiti

Puglia

Gallipoli

LE

Porto Gaio

Mare presso scarico depuratore

Entro i limiti

Puglia

Nardò

LE

Palude del Capitano

Spiaggia del Frascone

Entro i limiti

Puglia

Porto Cesareo

LE

Tabù

Spiaggia Libera Tabù

Entro i limiti

Puglia

Manduria

TA

Torre Borraco

Foce del Torrente Borraco

Entro i limiti

Puglia

Maruggio

TA

Campomarino di Maruggio

Spiaggia libera

Entro i limiti

Puglia

Taranto

TA

Chiapparo

Spiaggia di Marechiaro

Entro i limiti

Puglia

Palagiano

TA

Pino di Lenne

Foce fiume Lenne

Entro i limiti

Puglia

Palagiano

TA

Chiatona

Spiaggia Libera

Entro i limiti

Puglia

Castellaneta

TA

Villaggio Valentino

Foce fiume Lato

Entro i limiti

 

 

 

 

 

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Ultima modifica il Giovedì, 09 Luglio 2026 07:02
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