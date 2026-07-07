San Pietro Vernotico, apre il desk del progetto "Orienta, Forma e Valorizza"

Ha aperto ufficialmente a San Pietro Vernotico il desk informativo del progetto "San Pietro Vernotico Orienta, Forma e Valorizza", iniziativa finanziata dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Avviso pubblico "Punti Cardinali - Punti di orientamento per la formazione e il lavoro". Il nuovo sportello ha sede presso Officine del Sapere 3.0, in via Cuneo 18, e rappresenta un punto di riferimento stabile per chi desidera costruire o ripensare il proprio percorso formativo e professionale.

Il progetto ha messo insieme il pubblico e il privato, le istituzioni scolastiche, le attività produttive e numerosi partner che hanno condiviso fin da subito gli obiettivi dell'iniziativa.

All'inaugurazione di questa mattina erano presenti la sindaca Maria Lucia Argentieri, l'assessora all'Istruzione e ai Servizi sociali Selena Nobile, il consigliere Emanuele Pesimena, Luca Masotti dell'Associazione Dante Alighieri ETS di Fasano, Divina Greco di Impresa Donna Confesercenti Brindisi, Sandro Accogli e Vincenzo Lotito dell'Aps Seyf. Il progetto conta tra i partner anche Associazione Mind Event, Cantina Sampietrana, Cantina Mediterranea, Cantina Santa Barbara, Aps Sud Est, Aps Racale Cam, Azienda Liquidlaw Srl, Azienda Thcs Srl, Iiss Polo Messapia, Scuola Professionale Giacomo Rousseau, Comune di San Pietro, Azienda Sea-Sea Event Agency Srl, Azienda Xrt Ecology Srl, Parco Culturale Gruppo Fortis, Tramontana e My Domo.

Il progetto propone un sistema integrato di servizi che mette al centro l'orientamento, la formazione e la valorizzazione delle risorse del territorio. L'Orientation Desk accoglie i cittadini e li accompagna nella scelta del percorso più adatto alle proprie capacità e ai propri obiettivi. Gli operatori forniscono assistenza nella ricerca attiva del lavoro, nella redazione del bilancio delle competenze e nell'individuazione dei percorsi di riqualificazione professionale.

Accanto allo sportello, il programma prevede laboratori didattici ed esperienziali dedicati al mondo del lavoro e alle opportunità offerte dal territorio, giornate di incontro con imprese ed esperti attraverso i Job Days e iniziative di promozione territoriale inserite nel programma "Puglia Attrattiva #mareAsinistra", con l'obiettivo di far conoscere le potenzialità economiche e professionali di San Pietro Vernotico. Con questa iniziativa il Comune di San Pietro Vernotico amplia l'offerta di servizi dedicati all'orientamento e all'occupazione con l'obiettivo di creare un collegamento concreto tra cittadini, formazione e mercato del lavoro, valorizzando allo stesso tempo le opportunità presenti sul territorio.

L'Orientation Desk è aperto il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, presso Officine del Sapere 3.0, in via Cuneo 18. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la struttura, già sede del circuito Gruppo FORTIS, all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare allo 0831 177 1103.

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