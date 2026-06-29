SANITASERVICE ASL BR, FIALS CHIEDE UN INCONTRO URGENTE AL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO D'ERRICO

La FIALS Brindisi augura buon lavoro al nuovo amministratore unico di Sanitaservice ASL Brindisi, Cristiano D'Errico, e chiede l'apertura immediata di un tavolo di confronto per affrontare le principali criticità che interessano il personale e i servizi gestiti dalla società in house. La richiesta, formalizzata dal segretario generale Giuseppe Carbone, punta ad avviare un dialogo costruttivo su questioni che il sindacato definisce non più rinviabili. Tra le priorità indicate dalla FIALS c'è la grave situazione del servizio di emergenza-urgenza 118, che – dice il sindacato - sta vivendo una fase di forte sofferenza organizzativa. A pesare sarebbe il blocco delle nuove assunzioni disposto dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia dal 12 marzo scorso, una misura che impedirebbe di sostituire il personale mancante, con il rischio di compromettere la piena operatività del servizio. La FIALS evidenzia, inoltre, le ricadute sulle condizioni di lavoro degli operatori, costretti a sostenere turni continuativi di dodici ore, con inevitabili conseguenze sul piano dello stress psicofisico e della sicurezza. Sul tavolo del confronto il sindacato intende portare anche le problematiche occupazionali e organizzative che riguardano gli altri servizi di Sanitaservice. In particolare viene segnalata la carenza di circa 25 unità di personale al Cup, il mancato riconoscimento delle somme derivanti dai servizi aggiuntivi rispetto al business plan e la mancata trasformazione dei contratti part-time in full-time per il personale amministrativo e ausiliario, nonostante le cessazioni per pensionamenti e dimissioni. «Riteniamo indispensabile aprire un confronto immediato con il nuovo amministratore unico – dichiara il segretario generale della FIALS Brindisi, Giuseppe Carbone – per individuare soluzioni concrete nell'interesse dei lavoratori e per garantire la continuità e la qualità dei servizi sanitari erogati ai cittadini». La FIALS si dice disponibile al dialogo e auspica una convocazione in tempi rapidi, ribadendo la necessità di affrontare con urgenza le criticità che interessano Sanitaservice ASL Brindisi.

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