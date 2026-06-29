SuperEnalotto, sfiorato il “6” a Brindisi: centrato un “5” da oltre 49mila euro

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Giugno 29, 2026 92
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SuperEnalotto, sfiorato il “6” a Brindisi: centrato un “5” da oltre 49mila euro

La Puglia sorride con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 27 giugno 2026, a Brindisi è stato realizzato un “5” da 49.997,70 euro, presso Il Tabaccaio in via Verona, 34-36.

Il settore del gioco è in una fase di sostanziale stabilità in Puglia: secondo i dati più recenti elaborati da Agipronews, nel 2025 la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta ai livelli dell’anno precedente, pari a 1,5 miliardi. Per ciò che concerne i numeri relativi al SuperEnalotto, nella regione si segnala invece una flessione. La spesa si attesta a 52,53 milioni, in calo del 8,7% rispetto ai 57,3 milioni dei dodici mesi precedenti.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 30 giugno, sale a 186,7 milioni di euro.

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