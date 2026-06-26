Dal territorio al futuro: la Provincia di Brindisi protagonista al WMF 2026
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La Provincia di Brindisi ha partecipato al WMF (We Make Future) con Direzione O.R.A. di Punti Cardinali, attraverso l’attività Puglia Attrattiva - Mare a Sinistra a cura di CNA Brindisi-Taranto, per proporre opportunità di lavoro e formazione.
WMF, ospitata a BolognaFiere, è una rassegna internazionale dedicata all’innovazione, al digitale e all’intelligenza artificiale che riunisce business, formazione, cultura e intrattenimento in un unico hub.
Le principali aree espositive sono dedicate ad aziende e startup, panel, workshop e formazione su AI, marketing e tecnologie digitali, ma anche B2B per networking e investimenti e un ricco programma di spettacoli e musica.
Il WMF favorisce l’incontro tra professionisti, imprese e innovatori per promuovere nuove idee e discutere le tecnologie che guideranno il futuro.
Tra i preziosi incontri avvenuti: studenti pugliesi fuori sede, aspiranti startupper, istituzioni locali e partner nazionali con cui sono nati nuovi contatti e sinergie per il futuro.
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