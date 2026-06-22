Brindisi e provincia: 84 annunci di lavoro e 149 figure ricercate
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Il 24° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 84 annunci attivi, per un totale di 149 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.
A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il settore sanità con 24 risorse richieste, segue il turismo con 19, ristorazione ed edilizia 13 poi industria 9, logistica 6, servizi, manutenzione e artigianato 5, pulizie e metalmeccanico 4, trasporti, agricoltura e zootecnia 3, tessile, contabile e arredamento 2, servizi alla persona, ingegneristico e impiantistica elettrica 1.
Presenti nel report anche 10 offerte di lavoro riservate alle categorie protette.
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