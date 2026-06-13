Mauro ed Eleonora, sposi a Torino

Ieri il mesagnese Mauro Delli Noci e la torinese Eleonora Trombino si sono uniti in matrimonio, celebrando il loro amore circondati dall'affetto di parenti e amici. La cerimonia e il ricevimento si sono svolti nella suggestiva cornice di Vigna Chinet, sulle colline che si affacciano sul Po, dove un panorama incantevole su Torino e sulla Mole Antonelliana ha fatto da sfondo al fatidico "si".

Mauro, Manager di una nota multinazionale milanese, ed Eleonora, dott.ssa psicologa, hanno accompagnato i festeggiamenti, con un brindisi che ha unito idealmente il Piemonte e la Puglia, elevando i calici con il Langhe Nebbiolo dei Marchesi di Barolo e il Rosato Kreos di Castello Monaci, sigillando, con i sapori pregiati delle loro terre d'origine, l'inizio di questo nuovo cammino insieme.

​Agli sposi, alla mamma Giovanna, al papà Giovanni e ai fratelli Matteo e Pier Paolo, giungano le più vive felicitazioni della Redazione e del Direttore del Gazzettino.

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