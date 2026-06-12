Servizi scolastici e contributi: al via le iscrizioni per mensa e trasporti e i bandi per il diritto allo studio

Il Comune di Mesagne informa la cittadinanza che dal 15 giugno al 20 agosto 2026 sono aperte le iscrizioni online per i servizi di mensa e trasporto scolastico.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica collegandosi al portale dedicato all'indirizzo iscrizioni. mesagne. dedalo. top/iscrizioni_start. asp .

Per usufruire delle agevolazioni tariffarie sul ticket della mensa, il genitore o tutore deve autorizzare l'Ente, durante la fase di iscrizione, a prelevare i dati relativi al proprio ISEE direttamente dai sistemi INPS. In presenza di specifiche intolleranze alimentari, è possibile caricare il certificato medico in formato PDF direttamente sulla piattaforma Dedalo all'interno della sezione documenti dell'Area Genitori. Il servizio di trasporto scolastico è destinato agli studenti fino ai 16 anni di età domiciliati in zone rurali ed extraurbane, oltre che agli studenti diversamente abili residenti nel territorio comunale. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione situato in Via Castello n. 10.

L'Amministrazione comunica inoltre che sul portale della Regione Puglia, raggiungibile all'indirizzo studioinpuglia. regione. puglia. it , sono aperti i bandi per la richiesta delle Borse di Studio per l’anno scolastico 2025/2026, con scadenza fissata al 29 giugno 2026. Tutti i dettagli e gli avvisi specifici, distinti per le classi frequentate, sono disponibili direttamente sul sito regionale sopra indicato.

Si segnala anche che, dal 15 giugno al 15 luglio 2026, sarà possibile presentare domanda per il contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, misura destinata agli studenti che frequenteranno le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’anno scolastico 2026/2027. La Borsa di Studio e il contributo per i libri di testo rappresentano misure distinte e disciplinate da specifici avvisi; pertanto, i cittadini in possesso dei requisiti previsti potranno presentare domanda per entrambe le opportunità nei rispettivi termini di apertura. Per rimanere costantemente aggiornati su tutte le opportunità e le scadenze, si invita la cittadinanza a consultare regolarmente il sito ufficiale della Regione Puglia.

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