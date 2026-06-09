La cooperativa sociale Giro di Boa di Mesagne protagonista a Taranto: agricoltura biologica e inclusione per un'impresa che genera valore sociale

Si è svolto oggi presso la Sala Resta della Cittadella delle Imprese di Taranto il convegno “Giovani, innovazione e impresa sociale”, promosso nell'ambito del progetto europeo IT-INFOME COHESIONET e realizzato con il coinvolgimento della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, della Regione Puglia, dell’Università degli Studi di Foggia e di CityNews. Si è svolto oggi presso la Sala Resta della Cittadella delle Imprese di Taranto il convegno “Giovani, innovazione e impresa sociale”, promosso nell'ambito del progetto europeo IT-INFOME COHESIONET e realizzato con il coinvolgimento della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, della Regione Puglia, dell’Università degli Studi di Foggia e di CityNews. Confesercenti Brindisi esprime grande soddisfazione e orgoglio per la partecipazione della propria azienda associata, la cooperativa sociale Giro di Boa di Mesagne, al convegno “Giovani, innovazione e impresa sociale”.

Un riconoscimento importante per una realtà imprenditoriale che ha saputo distinguersi per la capacità di coniugare agricoltura biologica, innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, contribuendo concretamente alla crescita del territorio e al benessere della comunità.L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto sul ruolo delle imprese innovative e sociali nei processi di sviluppo locale, con particolare attenzione alle esperienze imprenditoriali capaci di coniugare sostenibilità ambientale, inclusione sociale e crescita economica.Tra i protagonisti della tavola rotonda, la cooperativa sociale Giro di Boa di Mesagne, invitata a raccontare il proprio percorso imprenditoriale e il modello di sviluppo costruito negli anni attraverso l’agricoltura biologica e la valorizzazione delle risorse del territorio.Nel corso dell’incontro è stato illustrato come l’attività della cooperativa vada oltre la semplice produzione agricola, integrando una serie di servizi e iniziative che contribuiscono a rafforzare il legame tra impresa e comunità locale. Dall’organizzazione di percorsi degustativi alla promozione di eventi culturali, Giro di Boa ha saputo creare un sistema di attività capace di valorizzare il patrimonio rurale e le eccellenze del territorio, generando al contempo opportunità di partecipazione e crescita sociale.Particolare attenzione è stata dedicata alla missione sociale della cooperativa, che pone al centro delle proprie attività l’inclusione e il sostegno alle persone con disabilità.

Un impegno che rappresenta uno degli elementi distintivi dell’impresa e che testimonia come sia possibile coniugare sostenibilità economica e responsabilità sociale, trasformando il lavoro in uno strumento di integrazione, autonomia e benessere collettivo.L’esperienza presentata da Giro di Boa ha offerto ai partecipanti una testimonianza concreta di come l’innovazione possa nascere anche nei contesti rurali, attraverso modelli imprenditoriali capaci di rispondere ai bisogni delle comunità e di creare valore condiviso.Per Confesercenti Brindisi, la presenza della cooperativa mesagnese all’interno del convegno rappresenta un esempio significativo delle potenzialità espresse dal territorio e della capacità delle imprese sociali di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell’ambiente e alla costruzione di una società più inclusiva.Esperienze come quella di Giro di Boa dimostrano infatti che innovazione, agricoltura, cultura e inclusione possono convivere all’interno di un unico progetto imprenditoriale, generando benefici concreti per le persone e per le comunità locali.

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