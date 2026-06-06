Presentazione del Congresso Internazionale di Astrofisica AGN XVI

Dal 15 al 19 giugno prossimi, Brindisi ospita il Congresso Internazionale di Astrofisica «AGN XVI: A Sea of Discoveries», a cui sono collegati numerosi eventi collaterali, programmati a beneficio di tutti i cittadini. Questa mattina, sabato 6 giugno 2026, sono stati il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e la dottoressa Francesca Panessa, dellIstituto Nazionale di Astrofisica, a presentare la manifestazione, nel corso di una conferenza stampa, svoltasi a Palazzo Granafei Nervegna.

Il sindaco Marchionna ha innanzi tutto sottolineato «il contenuto scientifico del congresso, che è di estremo livello – ha osservato - perché saranno in città 140 scienziati, che dedicano la loro ricerca soprattutto allo studio dei buchi neri, argomento diciamo misterioso’ e che appassiona la gente». Egli ha fatto rilevare come le giornate congressuali costituiscano «una grandissima occasione di promozione della città e delle sue bellezze storico-monumentali e naturalistiche, perché intorno a questo convegno, che durerà dal 14 al 19 giugno, ci saranno visite guidate nel centro storico della città, visite al Castello alfonsino e a Torre Guaceto». «Questo convegno – ha osservato ancora Marchionna - è una sorta di anticipazione di ciò, che noi speriamo potrà succedere appena avremo recuperato il Collegio Tommaseo, perché la destinazione finale, che abbiano pensato per questa location, crediamo sia proprio quella di un grande centro congressi internazionale, con annessa ospitalità e ristorazione, sfruttando lopportunità di avere porto e aeroporto nel raggio di due chilometri e offrendo un punto di riferimento nel Mediterraneo per raduni scientifici di alto profilo. Crediamo che la convegnistica di alto profilo internazionale sia la direttrice di marcia principale per lattrazione turistica per Brindisi».

«Abbiamo intenzione di coinvolgere lintera città alle iniziative del Congresso – ha aggiunto il Sindaco -. Qui, a Palazzo Nervegna, allestiremo il planetario per linteresse di tutti; ci saranno spettacoli teatrali, per rendere fruibili da parte dei cittadini i contenuti scientifici di altissimo livello che la dottoressa Panessa, nostra concittadina, ha portato con questo congresso e la ringrazio per aver pensato di portare nella sua città natale questo grande evento».

«Verranno scienziati e conosceranno Brindisi perché la maggior parte di loro non conosce la città – ha confermato Panessa - e faremo scoprire le bellezze del territorio. Allo stesso tempo, avremo numerose iniziative per la cittadinanza e possiamo ribattezzare questi giorni come la Settimana della Scienza di Brindisi”, perché avremo tanti eventi interessanti (v. il relativo comunicato, n.d.r.), con una parte di divulgazione scientifica dedicata alla cittadinanza, per vivere latmosfera scientifica, che si respira in città. La risposta di Brindisi è stata positiva – ha concluso -, si può pensare a un hub brindisino della scienza».

Sollecitato in conferenza stampa su argomenti collegati alla ricerca scientifica e alla formazione, il sindaco Marchionna ha confermato lavvio di processi con Università e imprese: «Speriamo che già dallanno accademico 2027-28, qui a Brindisi, venga aperto il Dipartimento di Ingegneria dellinnovazione – ha ribadito -. Abbiano convocato tutte le grandi aziende presenti sul territorio, per invitarle caldamente a collaborare con l’Università e a individuare percorsi formativi, che siano in linea con le loro esigenze e quindi riuscire finalmente in questa grande operazione, che farà dire ai nostri figli: Voi siete di Brindisi, potete studiare qui, laurearvi qui, e trovare lavoro qui senza scappare via”».