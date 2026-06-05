Le Vele di Legambiente 2026, 5 località pugliesi premiate con 5 vele

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Giugno 05, 2026 130
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Le Vele di Legambiente 2026, 5 località pugliesi premiate con 5 vele

Sono 5 le località pugliesi che hanno ottenuto le 5 Vele 2026 assegnate da Legambiente e da Touring Club Italiano.

Il prestigioso riconoscimento viene ogni anno assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori.

Le 5 Vele sono state assegnate ad Otranto, a Nardò, a Melendugno, a Vieste e a Gallipoli.

Grande attenzione per le tartarughe e il fratino lungo le coste pugliesi. Tante spiagge stanno diventando un importante punto di riferimento per queste specie che hanno deciso di nidificare in Puglia.

Per quanto riguarda il fratino, il litorale a sud di Bari è tra i più gettonati per questa specie, che cerca luoghi tranquilli dove costruire il nido che si mimetizza con l’arenile.

Barletta è, invece, il primo Comune in Italia “custode del fratino”, dopo aver sottoscritto il protocollo d'intesa promosso da Legambiente attraverso il progetto Life Alexandro, finanziato dall'Unione Europea, che mira a tutelare il fratino (Anarhynchus alexandrinus) in Italia e Croazia. Attraverso questi tipo di protocollo, il progetto punta a rafforzare le azioni di conservazione della specie e degli habitat costieri coinvolgendo anche le amministrazioni locali. Le attività previste includono la conservazione e, ove possibile, il ripristino degli ambienti dunali e retrodunali, la promozione della pulizia manuale delle spiagge, l’adozione di misure per ridurre il disturbo antropico e un’intensa attività di informazione e sensibilizzazione rivolta sia ai gestori degli stabilimenti balneari sia alla cittadinanza.

Per quanto riguarda le tartarughe, invece, la Puglia sta lavorando molto sulla tutela delle aree di nidificazione delle Caretta Caretta e della loro reimmissione nell’ambiente marino. Ci sono 6 centri: a Manfredonia, a Torre Guaceto, a Molfetta, a Calimera e al Parco di Rauccio.

I “Comuni amici delle tartarughe marine” sono 16. Hanno firmato il protocollo d’intesa promosso da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life TURTLENEST. Una crescita rapida e importante che vede sempre più amministrazioni adottare misure concrete per rendere le spiagge più sicure e compatibili con la presenza della specie: si va dalla pulizia manuale delle spiagge alla riduzione dell’inquinamento luminoso, dalla formazione degli operatori alla collaborazione con esperti per la tutela dei nidi.

Località

Comprensorio 2026

PR

Vele 2025

Proposta Vele 2026

Differenza

Otranto

Alto Salento Adriatico

Le

5

5

  

Melendugno

Alto Salento Adriatico

Le

5

5

  

Vernole

Alto Salento Adriatico

Le

3

3

  

Gallipoli

Alto Salento Jonico

Le

5

5

  

Nardò

Alto Salento Jonico

Le

5

5

  

Porto Cesareo

Alto Salento Jonico

Le

4

4

  

Racale

Alto Salento Jonico

Le

4

4

  

Diso

Basso Salento Adriatico

Le

3

3

  

Tricase

Basso Salento Adriatico

Le

3

3

  

Andrano

Basso Salento Adriatico

Le

3

3

  

Castro

Basso Salento Adriatico

Le

4

4

  

Santa Cesarea Terme

Basso Salento Adriatico

Le

2

2

  

Salve

Basso Salento Jonico

Le

4

4

  

Ugento

Basso Salento Jonico

Le

4

4

  

Castrignano del Capo

Capo di Leuca

Le

2

2

  

Gagliano del Capo

Capo di Leuca

Le

2

2

  

Patù

Capo di Leuca

Le

3

3

  

Trani

Costa della Puglia Imperiale

BAT

3

3

  

Barletta

Costa della Puglia Imperiale

BAT

2

2

  

Bisceglie

Costa della Puglia Imperiale

BAT

3

3

  

Margherita di Savoia

Costa della Puglia Imperiale

BAT

2

2

  

Chieuti

Gargano Nord

Fg

4

4

  

Ischitella

Gargano Nord

Fg

3

3

  

Lesina

Gargano Nord

Fg

3

3

  

Sannicandro Garg.

Gargano Nord

Fg

3

3

  

Vico del Gargano

Gargano Nord

Fg

4

4

  

Peschici

Gargano Nord

Fg

3

2

-1

Rodi Garganico

Gargano Nord

Fg

3

3

  

Monte Sant’Angelo

Gargano Sud

Fg

4

4

  

Vieste

Gargano Sud

Fg

5

5

  

Mattinata

Gargano Sud

Fg

4

4

  

Castellaneta

Golfo di Taranto

Ta

4

4

  

Ginosa

Golfo di Taranto

Ta

3

3

  

Isole Tremiti

Isole tremiti

Fg

3

3

  

Manduria

Litorale Tarantino Orientale

Ta

4

4

  

Maruggio

Litorale Tarantino Orientale

Ta

3

4

+1

Pulsano

Litorale Tarantino Orientale

Ta

2

2

  

Carovigno

Parco degli Ulivi

Br

4

4

  

Fasano

Parco degli Ulivi

Br

4

4

  

Ostuni

Parco degli Ulivi

Br

4

4

  

Monopoli

Parco degli Ulivi

Ba

4

4

  

Polignano a Mare

Parco degli Ulivi

Ba

3

3

  
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