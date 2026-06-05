Le Vele di Legambiente 2026, 5 località pugliesi premiate con 5 vele
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Sono 5 le località pugliesi che hanno ottenuto le 5 Vele 2026 assegnate da Legambiente e da Touring Club Italiano.
Il prestigioso riconoscimento viene ogni anno assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori.
Le 5 Vele sono state assegnate ad Otranto, a Nardò, a Melendugno, a Vieste e a Gallipoli.
Grande attenzione per le tartarughe e il fratino lungo le coste pugliesi. Tante spiagge stanno diventando un importante punto di riferimento per queste specie che hanno deciso di nidificare in Puglia.
Per quanto riguarda il fratino, il litorale a sud di Bari è tra i più gettonati per questa specie, che cerca luoghi tranquilli dove costruire il nido che si mimetizza con l’arenile.
Barletta è, invece, il primo Comune in Italia “custode del fratino”, dopo aver sottoscritto il protocollo d'intesa promosso da Legambiente attraverso il progetto Life Alexandro, finanziato dall'Unione Europea, che mira a tutelare il fratino (Anarhynchus alexandrinus) in Italia e Croazia. Attraverso questi tipo di protocollo, il progetto punta a rafforzare le azioni di conservazione della specie e degli habitat costieri coinvolgendo anche le amministrazioni locali. Le attività previste includono la conservazione e, ove possibile, il ripristino degli ambienti dunali e retrodunali, la promozione della pulizia manuale delle spiagge, l’adozione di misure per ridurre il disturbo antropico e un’intensa attività di informazione e sensibilizzazione rivolta sia ai gestori degli stabilimenti balneari sia alla cittadinanza.
Per quanto riguarda le tartarughe, invece, la Puglia sta lavorando molto sulla tutela delle aree di nidificazione delle Caretta Caretta e della loro reimmissione nell’ambiente marino. Ci sono 6 centri: a Manfredonia, a Torre Guaceto, a Molfetta, a Calimera e al Parco di Rauccio.
I “Comuni amici delle tartarughe marine” sono 16. Hanno firmato il protocollo d’intesa promosso da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life TURTLENEST. Una crescita rapida e importante che vede sempre più amministrazioni adottare misure concrete per rendere le spiagge più sicure e compatibili con la presenza della specie: si va dalla pulizia manuale delle spiagge alla riduzione dell’inquinamento luminoso, dalla formazione degli operatori alla collaborazione con esperti per la tutela dei nidi.
|
Località
|
Comprensorio 2026
|
PR
|
Vele 2025
|
Proposta Vele 2026
|
Differenza
|
Otranto
|
Alto Salento Adriatico
|
Le
|
5
|
5
|
Melendugno
|
Alto Salento Adriatico
|
Le
|
5
|
5
|
Vernole
|
Alto Salento Adriatico
|
Le
|
3
|
3
|
Gallipoli
|
Alto Salento Jonico
|
Le
|
5
|
5
|
Nardò
|
Alto Salento Jonico
|
Le
|
5
|
5
|
Porto Cesareo
|
Alto Salento Jonico
|
Le
|
4
|
4
|
Racale
|
Alto Salento Jonico
|
Le
|
4
|
4
|
Diso
|
Basso Salento Adriatico
|
Le
|
3
|
3
|
Tricase
|
Basso Salento Adriatico
|
Le
|
3
|
3
|
Andrano
|
Basso Salento Adriatico
|
Le
|
3
|
3
|
Castro
|
Basso Salento Adriatico
|
Le
|
4
|
4
|
Santa Cesarea Terme
|
Basso Salento Adriatico
|
Le
|
2
|
2
|
Salve
|
Basso Salento Jonico
|
Le
|
4
|
4
|
Ugento
|
Basso Salento Jonico
|
Le
|
4
|
4
|
Castrignano del Capo
|
Capo di Leuca
|
Le
|
2
|
2
|
Gagliano del Capo
|
Capo di Leuca
|
Le
|
2
|
2
|
Patù
|
Capo di Leuca
|
Le
|
3
|
3
|
Trani
|
Costa della Puglia Imperiale
|
BAT
|
3
|
3
|
Barletta
|
Costa della Puglia Imperiale
|
BAT
|
2
|
2
|
Bisceglie
|
Costa della Puglia Imperiale
|
BAT
|
3
|
3
|
Margherita di Savoia
|
Costa della Puglia Imperiale
|
BAT
|
2
|
2
|
Chieuti
|
Gargano Nord
|
Fg
|
4
|
4
|
Ischitella
|
Gargano Nord
|
Fg
|
3
|
3
|
Lesina
|
Gargano Nord
|
Fg
|
3
|
3
|
Sannicandro Garg.
|
Gargano Nord
|
Fg
|
3
|
3
|
Vico del Gargano
|
Gargano Nord
|
Fg
|
4
|
4
|
Peschici
|
Gargano Nord
|
Fg
|
3
|
2
|
-1
|
Rodi Garganico
|
Gargano Nord
|
Fg
|
3
|
3
|
Monte Sant’Angelo
|
Gargano Sud
|
Fg
|
4
|
4
|
Vieste
|
Gargano Sud
|
Fg
|
5
|
5
|
Mattinata
|
Gargano Sud
|
Fg
|
4
|
4
|
Castellaneta
|
Golfo di Taranto
|
Ta
|
4
|
4
|
Ginosa
|
Golfo di Taranto
|
Ta
|
3
|
3
|
Isole Tremiti
|
Isole tremiti
|
Fg
|
3
|
3
|
Manduria
|
Litorale Tarantino Orientale
|
Ta
|
4
|
4
|
Maruggio
|
Litorale Tarantino Orientale
|
Ta
|
3
|
4
|
+1
|
Pulsano
|
Litorale Tarantino Orientale
|
Ta
|
2
|
2
|
Carovigno
|
Parco degli Ulivi
|
Br
|
4
|
4
|
Fasano
|
Parco degli Ulivi
|
Br
|
4
|
4
|
Ostuni
|
Parco degli Ulivi
|
Br
|
4
|
4
|
Monopoli
|
Parco degli Ulivi
|
Ba
|
4
|
4
|
Polignano a Mare
|
Parco degli Ulivi
|
Ba
|
3
|
3
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