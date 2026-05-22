10eLotto, ad Alberobello: centrato un colpo da 5 milioni di euro, vincita più alta dell’anno

Esulta la Puglia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 21 maggio ad Alberobello, in provincia di Bari, è stato centrato un colpo da 5 milioni di euro, con una giocata da 3 euro, presso il punto vendita in Via Tenente Cucci. Si tratta della vincita più alta del 2026 - oltre che di giornata - realizzata grazie ad un 10 “Doppio Oro” (numeri: 2-3-9-23-29-32-39-72-77-79). Sempre nella stessa regione, a Brindisi presso l'esercizio in Via Germania, si segnalano altri cinque premi da 8.820 euro ciascuno, per un totale di 44.100 euro, tutti grazie ad un 1 “Oro”. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,59 miliardi da inizio anno.

Lotto, a Martina Franca (TA) colpo da oltre 50mila euro

Il concorso del Lotto di giovedì 21 maggio ha sorriso alla Puglia. Come riporta Agipronews, infatti, un fortunato giocatore di Martina Franca, in provincia di Taranto, si è aggiudicato 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una terna, oltre all’opzione Lottopiù; la giocata vincente è stata effettuata in Via dei Lecci. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro, per un totale di 521,8 milioni di euro da inizio 2026.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci