DANESE, VICEPRESIDENTE CONFINDUSTRIA PUGLIA CON DELEGHE BLUE ECONOMY E ENERGIA

Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Puglia ha condiviso all’unanimità la proposta del Presidente Delle Donne di conferire al Vicepresidente Danese le deleghe regionali per la Blue Economy e per l’Energia, temi centrali per la transizione ambientale e per la valorizzazione dell’economia marittima.

“Ringrazio sentitamente tutti per l’assegnazione di due deleghe molto importanti per lo sviluppo del nostro territorio. Sono onorato di ciò: è un riconoscimento non solo per la mia persona, ma anche per il ruolo attivo di Confindustria Brindisi. Da parte mia posso assicurare la massima determinazione - mia, dei colleghi e dei collaboratori - per svolgere al meglio un ruolo così impegnativo, coordinando varie competenze e professionalità, presenti nelle nostre Organizzazioni. Il futuro del nostro territorio dipenderà molto dallo sviluppo dei settori, appunto, della Blue Economy e dell’Energia. Questa consapevolezza accompagnerà costantemente il mio impegno” - ha dichiarato Giuseppe Danese.

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