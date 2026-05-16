DANESE, VICEPRESIDENTE CONFINDUSTRIA PUGLIA CON DELEGHE BLUE ECONOMY E ENERGIA
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Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Puglia ha condiviso all’unanimità la proposta del Presidente Delle Donne di conferire al Vicepresidente Danese le deleghe regionali per la Blue Economy e per l’Energia, temi centrali per la transizione ambientale e per la valorizzazione dell’economia marittima.
“Ringrazio sentitamente tutti per l’assegnazione di due deleghe molto importanti per lo sviluppo del nostro territorio. Sono onorato di ciò: è un riconoscimento non solo per la mia persona, ma anche per il ruolo attivo di Confindustria Brindisi. Da parte mia posso assicurare la massima determinazione - mia, dei colleghi e dei collaboratori - per svolgere al meglio un ruolo così impegnativo, coordinando varie competenze e professionalità, presenti nelle nostre Organizzazioni. Il futuro del nostro territorio dipenderà molto dallo sviluppo dei settori, appunto, della Blue Economy e dell’Energia. Questa consapevolezza accompagnerà costantemente il mio impegno” - ha dichiarato Giuseppe Danese.
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