Fasano da record: per il sedicesimo anno consecutivo è Bandiera Blu
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Il vessillo blu sventola ancora una volta sulle coste di Fasano. Questa mattina, a Roma, presso la sede del CNR, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha ufficializzato l’assegnazione della Bandiera Blu 2026.
Si tratta di un traguardo storico per il territorio comunale che, per il sedicesimo anno consecutivo, si conferma ai vertici nazionali per qualità delle acque, gestione sostenibile del litorale e servizi di accoglienza.
L'edizione 2026 segna una crescita complessiva del sistema turistico-ambientale italiano: sono infatti 257 le località rivierasche che potranno fregiarsi del prestigioso riconoscimento, con un incremento di 11 unità rispetto allo scorso anno. Il panorama nazionale vede l'ingresso di 14 nuovi comuni, a fronte di 3 mancate conferme. In questo contesto di crescente competitività e rigore dei criteri di selezione, la permanenza ininterrotta di Fasano nel club dell'eccellenza dal 2011 assume un valore ancora più significativo.
A ritirare l’ambito premio nella Capitale è stata la consigliera comunale con delega alla Valorizzazione internazionale del territorio, Manuela Rosato, che ha espresso grande soddisfazione a margine della cerimonia:
«Essere presenti oggi a Roma per questo importante appuntamento significa portare l’identità e l’impegno di un’intera comunità. Fasano non è solo mare di qualità, ma un modello di accoglienza che punta su sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle proprie eccellenze. La riconferma della Bandiera Blu per il sedicesimo anno consecutivo, senza dubbio rafforza la nostra credibilità a livello internazionale e consolida Fasano tra le mete più attrattive del sud Italia».
Il riconoscimento della FEE non certifica soltanto la purezza delle acque, ma premia un ecosistema di servizi che include la gestione dei rifiuti, la depurazione, la valorizzazione delle aree naturalistiche e l'accessibilità delle spiagge. Questo 16° sigillo consecutivo rappresenta un volano fondamentale per la stagione estiva, garantendo a residenti e turisti standard di eccellenza monitorati e certificati.
L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare gli uffici tecnici, gli operatori balneari e l’intera cittadinanza per il contributo costante nel mantenere i livelli di decoro e sostenibilità che rendono Fasano una destinazione d'eccellenza nel Mediterraneo.
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Bandiere Blu, la Puglia sul podio nazionale: dichiarazione del presidente Matarrelli
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La Puglia ottiene 27 Bandiere Blu per l’anno 2026: il riconoscimento della Foundation for Environmental Education colloca la regione sul podio d’Italia, premiando la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio e l'efficienza dei servizi turistici e ambientali.
“La Puglia sul podio nazionale con 27 Bandiere Blu è un risultato straordinario che parla di un territorio curato e di un mare tra i più belli e sicuri d’Italia - ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli - come ha attestato anche Arpa verificando l'eccellenza di ben 900 chilometri di litorale. Un traguardo del genere non è frutto del caso ma di una programmazione precisa. E premia una visione che ho sostenuto con convinzione, sin dagli anni in cui ero alla guida dell'Autorità Idrica Pugliese promuovendo investimenti massicci nel settore della depurazione. Ho sempre considerato l'efficienza delle infrastrutture idriche come un pilastro per la salvaguardia dell'ecosistema marino. Oggi quella programmazione è una realtà che tutela la salute dei cittadini, valorizza il nostro patrimonio naturale e genera valore economico e sociale per l'intera comunità. Il riconoscimento ottenuto deve rappresentare non solo un punto d'arrivo, ma uno stimolo a proseguire sulla strada della sostenibilità. Investire nella qualità dell'acqua e nella modernizzazione degli impianti significa proteggere il futuro della nostra regione. La Bandiera Blu è il simbolo di una Puglia che sa coniugare bellezza paesaggistica e rigore gestionale, confermandosi meta d'eccellenza nel Mediterraneo”.
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