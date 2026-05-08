Corso operatore PWC a Brindisi: 15 nuovi professionisti per la sicurezza marittima in Puglia

Si è concluso oggi, presso il comando di Brindisi, il corso di operatore PWC, un percorso formativo intensivo della durata di 36 ore tenutosi dal 4 al 8 maggio. Il corso ha visto la partecipazione di 15 discenti provenienti da diverse province pugliesi, che hanno brillantemente superato gli esami di abilitazione.



La composizione dei partecipanti riflette la varietà territoriale della Regione Puglia: 2 operatori da Brindisi, 2 da Lecce, 3 da Taranto, 1 da Barletta, 5 da Bari e 2 da Foggia. Questo risultato rafforza ulteriormente la presenza di personale qualificato nell’uso delle moto d’acqua, strumenti fondamentali per la sicurezza e l’efficienza delle operazioni in ambiente marino e costiero.



Con questo corso, la Regione Puglia raggiunge il traguardo di 80 operatori PWC abilitati, distribuiti su 10 moto d’acqua operative su tutto il territorio regionale. Questo incremento rappresenta un importante passo avanti nella capacità di intervento e gestione delle emergenze in mare, nonché nel presidio delle coste.



L’iniziativa testimonia l’impegno costante delle istituzioni locali nel promuovere formazione specializzata e dotare le proprie strutture di personale altamente preparato e mezzi adeguati, a favore della sicurezza collettiva e dello sviluppo sostenibile delle attività marittime in Puglia.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci