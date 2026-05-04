Brindisi e provincia: 97 annunci di lavoro e 326 figure ricercate

.Il 17° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 97 annunci attivi, per un totale di 326 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto marketing, con 100 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore turismo con 81 risorse richieste, seguito da ristorazione con 41, commercio 35, metalmeccanico 24, logistica 15, edilizia 11, tessile 9, servizi 5, manutenzione 4, industria 4, artigianato 4, trasporti 3, sanità, contabile, amministrativo, agricoltura e zootecnia 2, amministrativo con 2 richieste ognuno,sanità, contabile, artigianato, agricoltura e zootecnia con 2 posti cada settore. A chiudere, alimentari e servizi assicurativi e finanziari con 1 posto cada settore.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, i corsi serali per adulti, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

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