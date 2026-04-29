Due spettacoli per ricordare Mattia

Nell'ambito della attività di sensibilizzazione alla cultura della donazione, la Asl Brindisi, in collaborazione con l’associazione “Lo sportello di Mattia”, nata dalla volontà della famiglia di Mattia Tagliente, che ha donato i suoi organi, il Centro Regionale Trapianti Puglia e l’USR Puglia – Ufficio IV Ambito Territoriale di Brindisi ha organizzato due rappresentazioni dello spettacolo teatrale “Il Regalo” dedicate ai ragazzi che frequentano gli istituti superiori.

L’iniziativa fa parte del progetto "Il dono a scuola", a cura della dottoressa Lucia Argentiero, coordinatrice del territorio per la donazione e il trapianto Area Vasta Sud della Puglia.

Lunedì 27 aprile lo spettacolo si è tenuto nel Teatro Italia di Francavilla Fontana e oggi, 29 aprile, nel teatro comunale di Ceglie Messapica (gli eventi sono organizzati in collaborazione con le amministrazioni comunali).

La pièce è tratta da un testo originale di Giovanni Gentile, con regia di Danilo Giuva e aiuto regia di Elina Semeraro.

In scena Marco Tagliente, Mariantonietta Di Marco, Lilly Carbotti.

Al termine della rappresentazione, in programma un breve incontro informativo con la dottoressa Roberta Romito e il dottor Antonello Dell’Era.

Sono intervenuti: Lucia Argentiero, il direttore dell'Unità operativa complessa di Nefrologia del Perrino, Luigi Vernaglione, il direttore dell'Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione, Massimo Calò, la coordinatrice delle attività di prelievo nella Rianimazione, Ada Patrizio e il medico del reparto di Anestesia e Rianimazione Ontina Logreco.

A margine della rappresentazione del 27 a Francavilla il sindaco Antonello Denuzzo si è soffermato sui temi affrontati. “Nel ringraziare gli attori in scena e l'Asl che ha promosso l'iniziativa insieme al Comune di Francavilla Fontana – ha affermato il primo cittadino - pensavo che per fortuna non tutto è ancora esclusivamente classificato in termini di acquisto e di vendita, una parte considerevole della nostra morale e della nostra stessa vita staziona tuttora nella cultura del dono. Senza la cultura del dono non può esserci società e dalla donazione degli organi rinasce la vita”.