È dedicato a Emergenza e Rianimazione il convegno organizzato dal Centro Formazione Medica, in corso a Brindisi a Palazzo Nervegna. Responsabili scientifici sono Raffaele Quarta e Fausto D'Agostino. Ieri si sono tenuti due corsi precongressuali in gestione delle emergenza cardiovascolari ed ecografia in emergenza urgenza. Questa mattina hanno partecipato al convegno il direttore generale Maurizio De Nuccio e il consigliere regionale Tommaso Gioia, in rappresentanza della Regione Puglia.

"La rete dell'emergenza urgenza - ha detto il dg De Nuccio - è un'infrastruttura vitale che mette insieme competenze, conoscenze e professionisti. Dobbiamo lavorare per rafforzare le centrali operative del 118, i Pronto soccorso, i Dea di primo e secondo livello. Inoltre, bisogna rendere più capillare la rete dei defibrillatori, puntare sulla prevenzione e sulla formazione: il cambiamento culturale consiste nell'educare i cittadini a essere attivamente impegnati nel tutelare la vita".