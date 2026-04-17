Breaking News :
È dedicato a Emergenza e Rianimazione il convegno organizzato dal Centro Formazione Medica
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
È dedicato a Emergenza e Rianimazione il convegno organizzato dal Centro Formazione Medica, in corso a Brindisi a Palazzo Nervegna. Responsabili scientifici sono Raffaele Quarta e Fausto D'Agostino. Ieri si sono tenuti due corsi precongressuali in gestione delle emergenza cardiovascolari ed ecografia in emergenza urgenza. Questa mattina hanno partecipato al convegno il direttore generale Maurizio De Nuccio e il consigliere regionale Tommaso Gioia, in rappresentanza della Regione Puglia.
"La rete dell'emergenza urgenza - ha detto il dg De Nuccio - è un'infrastruttura vitale che mette insieme competenze, conoscenze e professionisti. Dobbiamo lavorare per rafforzare le centrali operative del 118, i Pronto soccorso, i Dea di primo e secondo livello. Inoltre, bisogna rendere più capillare la rete dei defibrillatori, puntare sulla prevenzione e sulla formazione: il cambiamento culturale consiste nell'educare i cittadini a essere attivamente impegnati nel tutelare la vita".
Ultimi da Redazione
- Forza Italia sulla movida
- Estate Mesagnese 2026: online l’avviso pubblico esplorativo per eventi
- Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 16 aprile 2026
- DOMANI 18/4 NEI MERCATI DI CAMPAGNA AMICA LABORATORI, DEGUSTAZIONI E PERCORSI EDUCATIVI
- ULTIMA TRASFERTA DI REGULAR SEASON PER LA VALTUR BRINDISI IMPEGNATA AL PALACARRARA DI PISTOIA