Asl. Giornata nazionale per la donazione degli organi

Ognuno di noi può salvare fino a sette vite esprimendo il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti. Grazie a questa scelta, è stato possibile eseguire in Italia oltre 80 mila interventi negli ultimi 25 anni. Sul territorio nazionale ancora 8 mila persone aspettano un organo, nella maggior parte dei casi un rene.

Il Ministero della salute e il Centro nazionale trapianti, in collaborazione con le principali associazioni di settore, hanno lanciato la nuova campagna di informazione sulla donazione di organi e tessuti. Le attività di sensibilizzazione partiranno con la prossima Giornata nazionale per la donazione, in programma domenica 19 aprile: tanti gli appuntamenti promossi per raggiungere i cittadini con informazioni e testimonianze di familiari di donatori e pazienti.

Al centro della campagna "Dai voce al tuo Sì. Scegli di donare", un nuovo spot radiotelevisivo che vede Luca Ward, noto attore e doppiatore, quale protagonista e testimonial di un racconto corale sulla donazione di organi e tessuti e sul consenso alla donazione in fase di rilascio della carta d'identità.

Nei prossimi giorni, nell'ambito della attività di sensibilizzazione alla cultura della donazione, la Asl Brindisi, in collaborazione con l’associazione “Lo sportello di Mattia”, nata dalla volontà della famiglia di Mattia Tagliente, che ha donato i suoi organi, il Centro Regionale Trapianti Puglia e l’USR Puglia – Ufficio IV Ambito Territoriale di Brindisi ha organizzato due rappresentazioni dello spettacolo teatrale “Il Regalo” dedicate ai ragazzi che frequentano gli istituti superiori.

L’iniziativa fa parte del progetto "Il dono a scuola", a cura della dottoressa Lucia Argentiero, coordinatrice del territorio per la donazione e il trapianto Area Vasta Sud della Puglia.

Lunedì 27 aprile lo spettacolo si terrà nel Teatro Italia di Francavilla Fontana e il 29 aprile nel teatro comunale di Ceglie Messapica (gli eventi sono organizzati in collaborazione con le amministrazioni comunali).

La pièce è tratta da un testo originale di Giovanni Gentile, con regia di Danilo Giuva e aiuto regia di Elina Semeraro.

In scena Marco Tagliente, Mariantonietta Di Marco, Lilly Carbotti.

Al termine della rappresentazione, in programma un breve incontro informativo con la dottoressa Roberta Romito e il dottor Antonello Dell’Era.

Intervengono: Lucia Argentiero, il direttore dell'Unità operativa complessa di Nefrologia del Perrino, Luigi Vernaglione, il direttore dell'Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione, Massimo Calò, la coordinatrice delle attività di prelievo nella Rianimazione, Ada Patrizio e il medico del reparto di Anestesia e Rianimazione Ondina Logreco.