Asl Brindisi: screening gratuito per il diabete di tipo 1 a bambini

L'Asl Brindisi promuove una giornata di prevenzione dedicata ai più piccoli, offrendo uno screening gratuito per il diabete di tipo 1 a bambini e ragazzi celiaci.

L'iniziativa si terrà sabato 18 aprile, a partire dalle 8.30, nell'ambulatorio di celiachia del reparto di Pediatria dell'ospedale Perrino.

Lo screening è rivolto a tutti i bambini celiaci residenti in Puglia, di età compresa tra i 2 e i 15 anni. L'obiettivo è quello di identificare precocemente eventuali fattori di rischio per il diabete di tipo 1, una patologia che può presentare una correlazione con la celiachia. L'esame verrà eseguito fino a esaurimento dei kit diagnostici disponibili.

"Questa giornata rappresenta un'importante opportunità di prevenzione per i nostri giovani pazienti - dichiara Antonietta Villirillo, responsabile dell'ambulatorio integrato di celiachia dell'ospedale Perrino -. Il monitoraggio e la diagnosi precoce sono strumenti fondamentali per garantire il benessere e la salute dei bambini con celiachia. Invitiamo le famiglie interessate a cogliere questa occasione".

Chi desidera aderire allo screening può fissare l’appuntamento inviando una email di conferma all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. all’attenzione della dottoressa Antonietta Villirillo, responsabile dell’ambulatorio integrato di celiachia dell’ospedale Perrino.

L'Asl Brindisi conferma il proprio impegno nella promozione di campagne di prevenzione mirate a tutelare la salute dei cittadini, con un'attenzione particolare alle fasce più giovani della popolazione.