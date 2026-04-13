Lions Day 2026 a Mesagne: una domenica nel segno della prevenzione e del servizio

MESAGNE – Si è conclusa con una grande partecipazione di pubblico la giornata del Lions Day tenutasi domenica 12 aprile nella Villa Comunale di Mesagne.

Un evento che ha trasformato il cuore della città in un un'importante occasione di incontro e cittadinanza attiva, confermando l'impegno costante del Lions Club nel mettersi al servizio della comunità attraverso il proprio motto "We Serve".

L’iniziativa ha offerto alla cittadinanza numerosi screening gratuiti e attività di formazione e informazione, registrando una grande affluenza. Di particolare rilievo le attività di primo soccorso realizzate in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Brindisi, che ha coinvolto i cittadini in dimostrazioni pratiche di manovre salvavita, e i momenti dedicati alla cultura del benessere curati dalla Fondazione Dieta Mediterranea.

La solidarietà si è manifestata concretamente attraverso la raccolta di occhiali usati e la presenza di due cuccioli di pastore tedesco a testimonianza del prezioso supporto dei Cani Guida Lions in favore degli ipovedenti.

• Il Lions Club di Mesagne desidera esprimere la più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario traguardo attraverso una sinergia esemplare:

• L’impegno del Club e il futuro dei giovani: Un plauso speciale va ai Soci Lions di Mesagne; la riuscita dell’evento è merito dei soci medici, che hanno garantito gli screening con encomiabile dedizione professionale, e dei soci non medici, vero motore organizzativo e logistico della giornata. Accanto a loro, si ringraziano i giovani che si apprestano a ricostituire il nuovo Leo Club di Mesagne, presenti con l'entusiasmo e lo spirito di servizio che rappresentano il futuro della nostra associazione.

• Sostenitori e Partner Tecnici: La nostra riconoscenza va alla Farmacia Dr. Max per il supporto fondamentale nell'effettuazione degli elettrocardiogrammi, a Rafi Med e alla Stamperia Locopress Srl.

• Professionalità e Volontariato: Un grazie sentito alla Dottoressa Angela Chisena per la sua qualificata consulenza, alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Brindisi, al Dottor Nicola Carlucci, all'associazione Uniti verso un nuovo domani – Associazione Diabete, Fondazione Dieta Mediterranea.

• Le Istituzioni: Si ringrazia sentitamente il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, On. Antonio Matarrelli, per il patrocinio e la partecipazione, unitamente all'Amministrazione Comunale di Mesagne per il patrocinio concesso e la costante vicinanza alle iniziative del Club.