VERSO IL 25 APRILE: LA LOTTA DI LIBERAZIONE

Ripropongo in parte riveduto il seguente articolo da me pubblicato nell’occasione della celebrazione del 25 aprile 2023, considerata l’importanza storica dell’evento.

Ogni anno ricordiamo il 25 aprile come un giorno che deve rimanere un momento fulgido di libertà, democrazia e rifiuto della dittatura, ma anche di pacificazione, valori in cui tutti gli italiani, come tutti i cittadini europei, sono chiamati a riconoscersi. La democrazia e la libertà sono un bene comune e fragile, e tutti hanno il diritto di celebrare il giorno della sua conquista, sebbene con mestizia e con il rispetto doveroso verso tutti i Caduti.

Grazie a tutti i protagonisti della lotta di Liberazione, che hanno combattuto con le armi, con gli esplosivi o con la sola forza del libero pensiero, viviamo in un paese dove la libertà di parola regna da lungo tempo in ogni piazza ed in ogni vicolo, poiché solamente quando la storia è raccontata in modo obiettivo è possibile superare, senza trascenderlo, un passato oscuro che continua a ferire il presente.

Come scrive Aldo Cazzullo (Il Corriere della sera, 21 aprile 2019, p. 27), «…il punto è che la Resistenza viene considerata una “cosa di sinistra”. Non è affatto così.

Tra i partigiani c’erano molti comunisti, ma c’erano giovani di ogni fede politica: cattolici, monarchici, liberali e moltissimi che volevano evitare la leva […]». Anche il professore Gianni Oliva, storico di sinistra, in una recente intervista ha risposto alla domanda del giornalista: «Quando faremo pace con la Storia?»: «Quando finiremo di prendercela con i fascisti che diventano repubblichini, quando immaginiamo di poter ascrivere tutte le colpe a Mussolini e al Re per rifarci una verginità, quando smetteremo di mettere le bandierine sul passato».

È molto importante non dimenticare questo trascorso ed è necessario ricordare gli orrori nazifascisti: molti italiani furono vittime di eccidi efferati, migliaia di essi sono scomparsi nei campi di concentramento (o di sterminio), colpevoli di avere una comune discendenza ebraica, e più di mezzo milione di militari con ogni grado (conosciuti come gli IMI) sono stati ospiti loro malgrado nei campi di internamento tedeschi e sottoposti ad ogni sorta di privazione e di vessazione, rei di avere risposto a fronte alta con un deciso diniego alla richiesta degli antichi alleati di continuare a combattere dalla loro parte - pena la deportazione come ex militari e traditori - una guerra di occupazione e di spoliazione, priva di ogni giustificazione dal suo esordio. Senza dimenticare i soldati con l’uniforme italiana che si sono sacrificati combattendo insieme con i resistenti ellenici, i vecchi nemici divenuti amici sull’isola di Cefalonia e nelle altre antiche isole greche del basso Adriatico.

Per ricordare un poco la nostra Mesagne, Cosimo Greco scrive ne Il contributo dei meridionali alla Resistenza e alla guerra di Liberazione, Associazione G. Di Vittorio, 2017, che «il numero dei mesagnesi classificati come partigiani è di 38 (di cui 4 caduti): 28 combattenti in Italia e 10 combattenti all’estero. L’elenco degli IMI, che conta 177 nominativi, di cui 13 deceduti in prigionia o durante la deportazione, è riportato nella tab. 3». L’autore elenca i nominativi e menziona il volume di Pati Luceri: Antifascisti, Deportati e Partigiani di Brindisi e provincia, 2016.

Anche Tranquillino Cavallo e Mario Vinci, (Papaveri rossi nella memoria, storie di soldati mesagnesi tra eroismo, prigionia e onore, Istituto culturale «Storia e Territorio», 2025) riferiscono che «gli internati militari italiani di Mesagne risultano essere, dagli archivi storici dell’Esercito, 177. Un numero che sarebbe non da considerare reale perché sia dalla testimonianza lasciata nel tempo da alcuni soldati, sia dal resoconto di alcuni Fogli matricolari furono molti di più». Il volume citato riporta una nutrita mole di notizie ed è corredato da un ricco apparato fotografico.

Tuttavia, nessuna rimozione dei crimini commessi, anzi la ferma volontà di ricordare un passato tragico che mai più dovrà ritornare.

Tornando a specificare chi sono stati coloro che hanno sconfitto il nazifascismo, non dobbiamo dimenticare dunque il contributo di sangue versato dalle forze armate italiane nella lotta di Liberazione. Sovente ci dimentichiamo di loro. È certo ed indiscutibile che «senza l’apporto delle Armate alleate l’Italia non sarebbe mai stata liberata né mai si sarebbero potuti cacciare gli invasori nazisti…», così scrive Raimondo Luraghi (giornalista, docente universitario di storia e partigiano Medaglia d’argento) in Le forze armate italiane dalla guerra di Liberazione alla guerra fredda. Ed aggiunge: «All’inizio dell’aprile 1945, quando la Seconda guerra mondiale si avvicinava alla fine, il contributo militare dell’Italia alla propria liberazione aveva raggiunto il massimo livello […] alla cessazione delle ostilità, più del 40% delle truppe alleate in Italia erano composte da membri in uniforme delle Forze Armate italiane. Ad essi si devono tuttavia aggiungere i combattenti del Corpo Volontari della Libertà, vale a dire le forze partigiane che, al comando del generale Raffaele Cadorna, operavano dietro le linee nemiche». Volendo rappresentare in una maniera alquanto sintetica la distribuzione dei combattenti italiani, possiamo vedere le FF.AA. italiane impegnate al fianco degli Alleati nelle aspre e sanguinose avanzate nel tentativo di sfondare da sud la Linea Gotica, finalmente vittoriosi, mentre i volontari partigiani conducevano con le armi a loro disposizione azioni di guerriglia o di disturbo contro le forze tedesche e della neonata Repubblica sociale a nord della linea suddetta, distribuiti nelle varie formazioni nascoste e braccate nei boschi e sulle colline centro-settentrionali della penisola. Tutti uniti dallo sforzo comune e mossi dal medesimo slancio di libertà.

In questo giorno di festa nazionale ed unitaria dobbiamo ricordare tutti i protagonisti della Liberazione, ispirati dalle parole del professore Luraghi: «il contributo di sangue dato dai nostri combattenti saliva ad oltre 170.000 Caduti: 26.000 nelle unità operanti sul fronte, 70.000 tra i partigiani del Corpo Volontari della Libertà e dei partigiani all’estero… altri 80.000 circa morti di fame e di stenti nei campi di internamento e in quelli di sterminio… le truppe del Commonwealth britannico ebbero 45.000 Caduti e gli americani ne ebbero 35.400».

Ma volendo dare uno doloroso sguardo dall’alto, forse con la vana ambizione di vedere con gli occhi di Dio la tragedia che in quei lunghi mesi consumava l’Italia e gli altri paesi europei sottoposti al regime occupazionale, il conto dei Caduti deve essere esteso fino a comprendere anche quelli appartenuti al variegato fronte avversario, protagonisti attivi e insieme vittime di un odio fanatico, pianificato e sterminatore che forse mai la storia umana aveva conosciuto nei millenni precedenti. La nostra libertà, libro pubblicato da Interlinea, raccoglie i discorsi del nostro Presidente Sergio Mattarella in occasione del 25 Aprile. Sono una lettura adatta anche per i giovani per capire il significato di quell’evento fondante della nostra democrazia.

«Il 25 aprile è, per l’Italia, una ricorrenza fondante: la festa della pace, della libertà ritrovata, e del ritorno nel novero delle nazioni democratiche. Quella pace e quella libertà hanno prodotto la Costituzione repubblicana, in cui tutti possono riconoscersi, e che rappresenta garanzia di democrazia e di giustizia». Questi temi sono sempre attuali visto che «la democrazia oggi vuol dire anche battaglia per la legalità e lotta severa contro la corruzione e le mafie», nella convinzione che la festa della Liberazione sia «un incitamento a tenere la schiena dritta, a essere fedeli a noi stessi».