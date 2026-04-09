“L’essenza della diversità” La Giornata Regionale della Costa 2026 approda a Brindisi

In occasione dellaIn occasione dellaGiornata Regionale della Costa Puglia 2026 , prende il via il progetto“L’essenza della diversità A gonfie vele alla scoperta del potenziale umano”, un’iniziativa,che unisce mare, territorio e inclusione sociale attraverso un tour in barca a vela lungo lacosta pugliese. L’evento è promosso e organizzato grazie al contributo congiunto di realtà istituzionali eassociative: Legambiente Puglia, Legambiente Leverano Terra d’Arneo, la GuardiaCostiera ed i Garanti per i Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia e delComune di B rindisi., Antonio Giampietro e Giuseppina Scarano.Il progetto si inserisce in un più ampio quadro di cooperazione tra enti, associazioni ecooperative sociali, che hanno collaborato sinergicamente per la realizzazionedell’iniziativa, condividendo l’obie ttivo di promuovere inclusione, sostenibilità epartecipazione attiva. La tappa brindisina si colloca all’interno della Settimana del Mare , un contenitore dieventi dedicati alla valorizzazione della cultura marittima, della sostenibilità ambientale edel rapporto tra comunità e territorio costiero. Il tour toccherà diverse città della regione, tra cui Taranto, Brindisi, Bari e Gallipoli,creando un percorso simbolico e concreto lungo la costa pugliese all’insegnadell’inclusione sociale.La tappa di Brindisi si terrà il prossimo 10 aprile 2026 , con imbarco previsto nei pressidella Capitaneria di Porto a partire dalle ore 9,30.Sono stati coinvolti le persone che frequentano i Centri Diurni con sede sul territoriodella città capoluogo: Oltre l’Ori zzonte, La Nostra Famiglia e l’Associazione PersoneDown (AIPD)Saranno presenti anche alcuni ragazzi dell’Unione Italiana Ciechi.In questo contesto, la veleggiata inclusiva assume un significato ancora più profondo: nonsolo esperienza educativa e social e, ma anche occasione per sensibilizzare cittadini eistituzioni sull’importanza dell’accessibilità, dell’inclusione e della tutela dell’ambientemarino.

Il Garante per la Tutela dei Diritti delle Persone Disabili del Comune di Brindisi

Giuseppina SCARANO

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci