Brindisi e provincia: 117 annunci di lavoro e 329 figure ricercate

. Il 12° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 117 annunci attivi, per un totale di 329 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione, con 183 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore socio-sanitario, con 56 risorse richieste, seguito dal comparto servizi, con 22 persone ricercate e dall’ambito commercio, con 17 posizioni aperte. Seguono il settore metalmeccanico, con 14 figure ricercate, l’ambito edilizia, con sei persone richieste e il comparto logistica e artigianato, entrambi con cinque posti vacanti. A seguire, il settore industria, con quattro figure ricercate, il comparto trasporti, con tre persone richieste e l’ambito impiantistica elettrica, con tre posizioni aperte. Si inseriscono infine il comparto contabile, con due figure richieste, il settore amministrativo con due posizioni aperte. Chiudono il settore termoidraulico, nautico, tecnico, ingegneristico, immobiliare, alimentari, tutti con una risorsa ricercata.

A completare il panorama occupazionale c’ è una posizione riservata agli iscritti alle categorie protette art.1 secondo la legge 68/99.

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