Lotto, vinti oltre 50mila euro

Attualità
Marzo 25, 2026 162
Vota questo articolo
(0 Voti)
Lotto, vinti oltre 50mila euro

Esulta la Puglia grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 24 marzo vincita da 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e una giocata Lottopiù presso il punto vendita in Via Aldo Moro a Giovinazzo, in provincia di Bari. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,7 milioni di euro, per un totale di 332, 5 milioni di euro da inizio 2026.

---------------
Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube. 
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci

« L'atletica Mesagne devolve 7.350 euro all’associazione BrinParkinson
Redazione

Ultimi da Redazione

Torna in alto