Lotto, vinti oltre 50mila euro

Esulta la Puglia grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 24 marzo vincita da 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e una giocata Lottopiù presso il punto vendita in Via Aldo Moro a Giovinazzo, in provincia di Bari. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,7 milioni di euro, per un totale di 332, 5 milioni di euro da inizio 2026.

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