Brindisi e provincia: 81 annunci di lavoro e 162 figure ricercate

L’11° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 81 annunci attivi, per un totale di 162 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione, con 61 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore socio-sanitario, con 36 risorse richieste, seguito dal comparto metalmeccanico, con 14 persone ricercate e dall’ambito commercio, con 13 posizioni aperte. Seguono il settore logistica, con sette figure ricercate, l’ambito servizi, con cinque persone richieste e il comparto artigianato, con cinque posti vacanti. A seguire, il settore industria, con quattro figure ricercate, il comparto trasporti, con tre persone richieste e l’ambito edilizia, con tre posizioni aperte. Si inseriscono infine il comparto contabile, con due figure richieste, il settore amministrativo con due posizioni aperte e l’ambito nautico, con una risorsa ricercata.

A completare il panorama occupazionale ci sono sei posizioni riservate agli iscritti alle

categorie protette art.18 secondo la legge 68/99.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci