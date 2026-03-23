Brindisi e provincia: 81 annunci di lavoro e 162 figure ricercate
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L’11° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 81 annunci attivi, per un totale di 162 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.
A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione, con 61 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore socio-sanitario, con 36 risorse richieste, seguito dal comparto metalmeccanico, con 14 persone ricercate e dall’ambito commercio, con 13 posizioni aperte. Seguono il settore logistica, con sette figure ricercate, l’ambito servizi, con cinque persone richieste e il comparto artigianato, con cinque posti vacanti. A seguire, il settore industria, con quattro figure ricercate, il comparto trasporti, con tre persone richieste e l’ambito edilizia, con tre posizioni aperte. Si inseriscono infine il comparto contabile, con due figure richieste, il settore amministrativo con due posizioni aperte e l’ambito nautico, con una risorsa ricercata.
A completare il panorama occupazionale ci sono sei posizioni riservate agli iscritti alle
categorie protette art.18 secondo la legge 68/99.
Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.
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