Svolta sulle dipendenze a Brindisi e Taranto

Una svolta attesa da tempo che nasce dalla sinergia tra territorio e istituzioni. Grazie alle costanti sollecitazioni del consigliere comunale di San Vito dei Normanni, Piero Iaia, da sempre in prima linea sui temi del disagio sociale, il Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza della Regione Puglia, Tommaso Gioia, ha aperto le porte del Consiglio Regionale alla Comunità Emmanuel.

​Un'apertura non scontata che ha permesso a Valerio Indirli, coordinatore delle province di Brindisi e Taranto, di sedere al tavolo con i vertici della sanità pugliese, tra cui il Presidente della Commissione Sanità Felice Spaccavento, per tracciare il perimetro di una riforma legislativa non più rinviabile.

​L’asse Iaia-Gioia: dalle necessità del territorio alla proposta di legge

​L'incontro non è stato un semplice atto formale, ma il risultato di un'azione politica mirata. Il consigliere Piero Iaia ha fatto da ponte tra l'operatività quotidiana della Comunità Emmanuel e la massima assise regionale, trovando in Tommaso Gioia un interlocutore attento e pronto a farsi carico della proposta.

​"La disponibilità immediata di Tommaso Gioia ad accoglierci in Regione è il segnale che la politica può ancora ascoltare la voce di chi soffre," commenta Piero Iaia. "Ho insistito con forza su questo incontro perché conosco il valore terapeutico dell'Emmanuel. Oggi abbiamo messo il primo mattone per una legge che riconosca il diritto alla cura per i cittadini di Brindisi e Taranto, territori troppo spesso dimenticati dalle pianificazioni sanitarie."

​Le priorità: fabbisogno reale e strutture terapeutiche

​Sul tavolo dei consiglieri regionali sono state poste due istanze cruciali:

​Aggiornamento del fabbisogno: Revisionare le stime regionali, ferme a modelli epidemiologici obsoleti che non considerano l'esplosione delle nuove dipendenze e delle doppie diagnosi (dipendenza + disturbi psichiatrici) nelle province ionico-salentine.

​Conversione da "Pedagogica" a "Terapeutica": Consentire alle strutture Emmanuel di Brindisi e Taranto di essere riclassificate come comunità terapeutiche. Questo passaggio permetterebbe di erogare prestazioni sanitarie specialistiche integrate, garantendo una presa in carico completa dei pazienti più complessi.

​Verso il 2026: un percorso condiviso

​Tommaso Gioia e Felice Spaccavento hanno recepito con favore il documento programmatico, impegnandosi a istituire un tavolo tecnico-istituzionale. L’obiettivo è ambizioso: arrivare entro la fine del 2026 a un testo di legge che riformi il sistema delle dipendenze, rendendolo capace di rispondere ai bisogni reali del territorio senza barriere burocratiche.

​"Siamo profondamente grati al consigliere Iaia per aver creduto in questa battaglia e al consigliere Gioia per la sensibilità dimostrata," ha dichiarato Valerio Indirli. "L’accoglienza ricevuta in Regione ci dà la forza per continuare un lavoro che ogni giorno salva vite umane."

​La Comunità Emmanuel

Dal 1983 l’Associazione è un punto di riferimento nazionale nel recupero delle dipendenze patologiche. In Puglia opera con strutture residenziali che offrono percorsi di rinascita a persone colpite da marginalità e fragilità sociale.

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