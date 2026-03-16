Brindisi e provincia: 109 annunci di lavoro e 692 figure ricercate

Il 10° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 109 annunci attivi, per un totale di 692 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 563 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore commercio con 50 risorse richieste, seguito dal comparto amministrativo con 22 posizioni aperte. Segue il settore metalmeccanico con 14 persone ricercate.

A seguire l’ambito logistica con sette posizioni aperte, il settore sanità con sei risorse richieste e il settore servizi con cinque persone richieste e il comparto artigianato con cinque posti vacanti. Segue il settore industria con quattro figure ricercate e il settore trasporti, con tre persone richieste. Segue il comparto contabile con due figure richieste. Infine si colloca l’ambito servizi alla persona con una figura ricercata per settore.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci