"Domenico Galetta tra i 100 medici d'eccellenza in Italia. Un orgoglio per la nostra terra e per la ricerca oncologica". «È con profondo orgoglio e sincera stima che accolgo la notizia dell’inserimento, anche per quest’anno, del dottor Domenico Galetta, originario di Ceglie Messapica, tra i "100 medici d’eccellenza" individuati da ALCASE Italia, l’organizzazione impegnata nella lotta al cancro del polmone». Lo dichiara in una nota Tommaso Gioia, Consigliere Regionale della Puglia.

Il riconoscimento premia l'eccellenza clinica e l'impegno costante profuso all'interno dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, confermando il polo oncologico barese come un punto di riferimento nazionale.

«Oltre al legame di amicizia che mi unisce a Domenico – continua Gioia – sento il dovere, come rappresentante delle istituzioni, di sottolineare il valore del suo operato. Professionisti come lui sono la colonna portante della nostra sanità. Ciò che rende straordinario il suo profilo non è solo l’altissima competenza scientifica, ma la profonda umanità con cui affronta ogni sfida quotidiana».

Il Consigliere ha poi voluto rimarcare lo spirito di squadra che caratterizza il lavoro del medico premiato: «Con la consueta umiltà, Domenico ha dedicato questo traguardo ai suoi colleghi e, soprattutto, alla forza dei pazienti e delle loro famiglie. È proprio questa sintesi tra cuore e scienza a fare la differenza nei percorsi di cura. La Regione Puglia è fiera di annoverare tra le sue fila professionisti di tale caratura, che rendono il nostro sistema sanitario un’eccellenza riconosciuta oltre i confini regionali».

«A Domenico va il mio ringraziamento più sentito – conclude Tommaso Gioia – per il suo instancabile impegno nella ricerca e per la dedizione con cui, ogni giorno, accende una speranza per tanti cittadini».