Mesagne. Concorso internazionale “Un Poster per la Pace”

MESAGNE (BR) – La creatività e il messaggio di speranza dei giovani mesagnesi raggiungono le vette dell’eccellenza. Il prossimo 1° marzo 2026, alle ore 10:00, l’Auditorium del plesso scolastico “Aldo Moro” (Via Siracusa, 16) ospiterà la solenne cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions International.

L’edizione 2025-2026, intitolata “Uniti come una sola cosa”, ha visto la partecipazione di migliaia di ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. Tra i numerosi e bellissimi elaborati presentati dagli Istituti Comprensivi "G. Carducci - Maya Materdona" e "Giovanni XXIII - Moro", un’opera ha saputo distinguersi per profondità e tecnica: quella della giovane Sofia Pesce.

È con immenso orgoglio che la comunità annuncia la vittoria di Sofia Pesce come 1ª classificata a livello di Distretto (Puglia). Un traguardo straordinario che permette al suo disegno di accedere alle fasi successive della selezione, puntando verso il riconoscimento internazionale.

Il Programma della Manifestazione

L'evento vedrà la partecipazione di illustri autorità e rappresentanti del mondo civile e scolastico:

Interventi:

On. Dott. Antonio Matarrelli, Presidente del Consiglio Regionale Puglia.

Avv. Gianfrancesco Castrignanò, Presidente Lions Club Mesagne.

Prof.ssa Bernadette Castrignanò, Vice Preside del plesso "Aldo Moro".

Prof. Gennaro Leogrande, Officer distrettuale per il concorso.

Padre Carmelo Vitrugno, Relatore dell'incontro.

Conclusioni:

Avv. Girolamo Tortorelli, Governatore del Distretto Lions 108 AB.

Seguirà la Cerimonia di Premiazione ufficiale, durante la quale verrà celebrato l'impegno di Sofia e di tutti i giovani artisti che hanno saputo trasformare la loro visione di pace in un messaggio di amore universale.

Il concorso "Un Poster per la Pace" da oltre 30 anni spinge i giovani a riflettere sulla fratellanza mondiale. Ricordiamo che il vincitore a livello globale riceverà un premio di 5.000 dollari e sarà invitato alla cerimonia di premiazione negli Stati Uniti.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per sostenere il talento dei nostri ragazzi e incrociare le dita per i prossimi successi di Sofia nelle selezioni multidistrettuali e internazionali!

Domenica 1° marzo 2026 – ore 10:00

Auditorium plesso scolastico “Aldo Moro” – Via Siracusa, 16, Mesagne (BR)

Interverranno autorità regionali e rappresentanti del Lions International per celebrare questo incredibile talento che ora punta alle selezioni internazionali!

