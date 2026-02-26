AL VIA IL PROGETTO MESAGNE ORIENTA

Alla presenza della Commissaria Straordinaria
Dr.ssa Maria Antonietta Olivieri ha preso ufficialmente il via il
progetto Punti Cardinali For Work, Finanziato dal POR Puglia, promosso
dalla Regione Puglia e avviato dal Comune di Mesagne – ufficio politiche
giovanili- ente promotore ammesso al finanziamento per un Importo di
Euro 88.480,00.
L'iniziativa rientra nel quadro delle misure sostenute dal Fondo Sociale
Europeo Plus (FSE+), che mira a creare nuove opportunità di lavoro,
potenziare la formazione professionale e promuovere reti di
collaborazione tra enti locali, scuole, imprese e cittadini.
Il progetto denominato "Mesagne Orienta" prevede anche l'attivazione di
uno sportello territoriale di orientamento, la realizzazione di
laboratori tematici, job day, giornate dedicate all’empowerment
femminile, la promozione del territorio di Mesagne che risponde alla
Strategia di attrazione dei talenti #mareAsinistra – misura tesa anche
come strumento di indirizzo e di connessione, con orizzonte 2030. Tutte
queste misure si rendono utili per l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro. Un passo concreto verso una comunità
più dinamica, attenta al lavoro e allo sviluppo delle competenze, in
linea con gli obiettivi europei di coesione e inclusione sociale.
Il progetto è rivolto ai cittadini tra i 16 e i 65 anni, con particolare
attenzione ai giovani, alle donne, agli immigrati, alle persone con
disabilità, ai disoccupati di lunga durata e agli inoccupati.
"Mesagne Orienta" sarà realizzato grazie al partenariato tra Comune di
Mesagne – Ufficio politiche giovanili, Fondazione Smile Puglia,
Associazione La Manovella ETS, Associazione Collettivo Musicarte O.d.V.,
Street Sport Assotiation Salento Fun Club, CGIL Camera del Lavoro di
Brindisi, CNA Brindisi.