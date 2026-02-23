ARPAL: 79 annunci di lavoro e 519 figure ricercate

I DATI DEL 7° REPORT. I DATI DEL 7° REPORT.

Il 7° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 79 annunci attivi, per un totale di 519 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 349 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore marketing con 100 risorse richieste, seguito dal comparto commercio con 12 posizioni aperte. Segue il settore trasporti con 10 persone ricercate, e l’ambito edilizia, sempre con 10 persone ricercate.

a seguire l’ambito metalmeccanico con nove posizioni aperte, seguito dal settore industria con otto risorse richieste. Segue il comparto sanitario con sei posti vacanti e il settore servizi, con cinque figure ricercate. Seguono il comparto contabile con due figure richieste e il settore artigianato con due posizioni aperte. Infine si collocano l’ambito servizi alla persona, logistica, amministrativo, elettromeccanico, che riportano con una figura ricercata per settore.

