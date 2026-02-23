Brindisi cerca 9 giovani talenti da tutto il mondo per costruire città più sostenibili nel Mediterraneo

È aperta Move to Planet Be, nuova azione di promozione del territorio e campagnaÈ aperta Move to Planet Be, nuova azione di promozione del territorio e campagnainternazionale di attrazione talenti promossa da Fondazione Just B ETS come partner delprogetto europeo ENERGIE (Interreg Grecia–Italia), coordinato da ARTI – Agenzia Regionaleper la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia.L’obiettivo è selezionare 9 giovani professionisti under 35 provenienti da tutto il mondo,chiamati a impegnarsi per lavorare a progetti di rigenerazione urbana per ridurre l’impattoambientale tra Brindisi, Matera e Aigialeia (Grecia).Il nome dell’iniziativa, pensato per un pubblico internazionale, è un invito a scegliere il Sudper vivere e lavorare. Si rivolge a talenti che vogliono mettersi in gioco contribuendo aprogetti per città più vivibili e belle, con un’attenzione concreta all’ambiente e alle comunità.I professionisti selezionati riceveranno un incarico professionale retribuito di 25.000 euro(oltre IVA) e lavoreranno sul campo, a stretto contatto con enti e comunità locali.«Questa iniziativa si inserisce in un percorso che negli ultimi anni ha rafforzato l’attrattività diBrindisi, contribuendo alla crescita del turismo e dell’interesse internazionale verso la città.Dalla prima campagna per nomadi digitali, Sea Working, all'inserimento di Airbnb tra le 20migliori destinazioni al mondo per il lavoro da remoto, abbiamo costruito un posizionamentochiaro, a cui oggi aggiungiamo una nuova campagna internazionale che sta giàaccogliendo candidature da tutto il mondo.»— Emma Taveri, Presidente Fondazione Just B ETSL’iniziativa verrà presentata mercoledì 25 febbraio, dalle 17:00 alle 20:00, presso l’Ex Conventodi Santa Chiara a Brindisi, in occasione dell’Info Day del progetto ENERGIE.Interverrà, tra gli altri, Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo Economicodella Regione Puglia, che presenterà la strategia regionale di attrazione dei talenti “Mare aSinistra”, insieme a relatori e professionisti che condivideranno storie di chi ha scelto la Pugliae Brindisi per vivere, lavorare e contribuire allo sviluppo del Sud.Le candidature sono aperte fino al 27 febbraio 2026 su www.movetoplanetbe.orgL’avviso pubblico è disponibile sul sito di ARTI (Regione Puglia) al seguente link:www.arti.puglia.it/amm-trasparente/9-experts-energie

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci