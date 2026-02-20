​MESAGNE – La fede incontra la tradizione musicale della banda musicale In evidenza

Attualità
Febbraio 20, 2026 136
Vota questo articolo
(0 Voti)
​MESAGNE – La fede incontra la tradizione musicale della banda musicale

Questa sera, venerdì 20 febbraio, la città di Mesagne si stringe attorno alla sua protettrice con il "Concerto in onore della Madonna del Carmine".

​L'evento avrà luogo nella  cornice della Basilica del Carmine, a partire dalle ore 19:30, subito dopo il rientro della processione solenne. La serata rappresenta il culmine di un momento di profonda spiritualità per l'intera comunità, offrendo un'occasione di riflessione e bellezza attraverso il linguaggio universale della musica.
​A curare l'esecuzione sarà il Concerto Bandistico Cittadino "F. Fasano - L. Leo" Città di Mesagne, diretta dal maestro Francesco Poci. L'orchestra di fiati, istituzione storica del territorio, è stata riconosciuta negli scorsi patrimonio immateriale della Regione Puglia.
​L'iniziativa è promossa dalla Parrocchia Vergine SS.ma del Carmelo e dal Cenacolo Carmelitano.
« Asl Br1. Corso di Medicina di Combattimento
Redazione

Ultimi da Redazione

Torna in alto