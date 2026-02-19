A MESAGNE, DOPO 11 ANNI RIAPRE IL CENTRO PER L’IMPIEGO

Si è svolta stamane alle 10:00 in via Nazario Sauro 27 la cerimonia di inaugurazione ufficiale del Centro per l’Impiego di Mesagne, alla presenza del Prefetto Dr. Guido Aprea, dell’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni S.E. Mons. Giovanni Intini, del Presidente del Consiglio Regionale Dr. Toni Matarrelli, del Vice-Presidente dell’amministrazione provinciale di Brindisi Dott. Giuseppe Ventrella e dei consiglieri regionali Tommaso Gioia e Isabella Lettori, delle rappresentanze sindacali, dei sindaci di Latiano avv.Cosimo Maiorano e di San Vito dei Normanni prof. Silvana Errico, del Direttore di ARPAL Puglia Gianluca Budano, del commissario straordinario del comune di Mesagne Maria Antonietta Olivieri e della Dirigente di ARPAL U.O. Brindisi - Taranto Marta Basile, segnando l’avvio di un presidio dedicato al raccordo tra cittadini, imprese e sistema produttivo locale.

Dopo una lunga attesa, il Centro per l’Impiego di Mesagne aprirà ufficialmente le proprie attività al pubblico a partire da venerdì 20 febbraio. La struttura sarà operativa per l’erogazione dei servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro e di supporto alle politiche attive per l’occupazione, rafforzando la rete dei servizi pubblici per il lavoro sul territorio, per i comuni di Mesagne, Erchie, Latiano, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna.

"Con l'inaugurazione della sede ponte del centro per l'impiego di Mesagne a sei comunità della Provincia di Brindisi dopo 11 anni di stop, vengono restituiti i servizi per l'impiego afferma il direttore di Arpal Puglia Gianluca Budano - in favore delle imprese e dei cittadini, grazie alla collaborazione con l'Amministrazione comunale. Una buona pagina di sinergia istituzionale per promuovere e tutelare il lavoro, componente essenziale della dignità della persona umana".

"Sono orgogliosa - afferma la Vice Prefetto Maria Antonietta Olivieri, Commissario Straordinario del Comune di Mesagne - di vedere realizzato un progetto che riporta i servizi per il lavoro nella nostra città, grazie alla collaborazione tra Comune e Regione Puglia. Doppiamente orgogliosa perché la sede ponte oggi inaugurata nell'arco di un anno vedrà una nuova sede definitiva di 1000 mq nei locali della ex pretura, moltiplicando i servizi liberi e gratuiti per le imprese alla ricerca di lavoratori e per i cittadini che cercano un lavoro".

"Servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro possono essere uno strumento fondamentale per rispondere ai bisogni dei cittadini e ai fabbisogni occupazionali e produttivi delle imprese - conferma l’Assessore al lavoro e alla formazione della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio - per gestire e quando possibile prevenire le crisi industriali, per garantire un presidio di legalità nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Riaprire un centro per l'impiego in un territorio come Mesagne non è solo la restituzione al territorio di un servizio pubblico chiuso da 11 anni ma prima di tutto l'offerta di uno strumento strategico in un territorio attraversato da profonde riconversioni industriali e dalla lotta al caporalato. Ringrazio Arpal per il lavoro svolto in collaborazione con l'Amministrazione comunale e tutti gli attori istituzionali che hanno collaborato e collaboreranno alla missione di creare lavoro buono e dignitoso e al benessere collettivo".

Il Centro per l’Impiego osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 11:30;

- apertura pomeridiana il martedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Il giovedì pomeriggio, negli stessi orari (15:00-16:30), l’accesso ai servizi sarà consentito previa prenotazione.

La riapertura del CPI rappresenta un momento di alto valore istituzionale e simbolico, espressione di un rinnovato impegno nei confronti dei cittadini, delle imprese e delle giovani generazioni, nonché un concreto strumento di coesione sociale e sviluppo economico del territorio.

