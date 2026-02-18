Domani la la conferenza su “Alzheimer e comunicazione”

Domani, giovedì 19 novembre, alle ore 17,30, a Brindisi ospiti dell’associazione “Brindisi e le Antiche Strade” presso le ex Scuole Pie in via Tarantini n.35, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Dementia Friendly Community di Cellino San Marco su tutto il territorio provinciale, si terrà la conferenza “Alzheimer e comunicazione”. L’iniziativa è in collaborazione con Nuovo Quotidiano di Puglia.Domani, giovedì 19 novembre, alle ore 17,30, a Brindisi ospiti dell’associazione “Brindisi e le Antiche Strade” presso le ex Scuole Pie in via Tarantini n.35, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Dementia Friendly Community di Cellino San Marco su tutto il territorio provinciale, si terrà la conferenza “Alzheimer e comunicazione”. L’iniziativa è in collaborazione con Nuovo Quotidiano di Puglia.All'evento prenderanno parte il dott. Vincenzo De Marco, dirigente medico UOC Neurologia dell’Ospedale Perrino e responsabile del Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze della ASL di Brindisi, oltre che coordinatore dei Caffè Alzheimer della Comunità Amica, e Francesco Gioffredi, responsabile dell’Ufficio di Coordinamento di Nuovo Quotidiano di Puglia. Un confronto teso ad accrescere nei cittadini consapevolezza e spirito critico rispetto alla modalità, spesso sensazionalistica, con cui i media affrontano i temi relativi all’Alzheimer, trascurando le enormi, spesso drammatiche, difficoltà che i pazienti ed i loro caregivers affrontano quotidianamente, non solo dal punto di vista sanitario ma anche sul fronte sociale, vivendo spesso situazioni di isolamento ed emarginazione. Interverranno anche Adolfo Tundo, presidente di Auser Brindisi odv, il quale illustrerà l’importante lavoro di supporto svolto dal volontariato nella presa in carico delle demenze, e Francesco Parisi, presidente di Eridano Cooperativa Sociale, che illustrerà il modo in cui la propria cooperativa sta provando a superare le attuali politiche assistenziali, inefficaci e non più sostenibili, per andare verso processi di welfare comunitario innovativi e generativi.L’evento è aperto a tutti è l’ingresso è gratuito.

