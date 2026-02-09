Brindisi e provincia: 45 annunci di lavoro e 392 figure ricercate
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
Il 5° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 45 annunci attivi, per un totale di 392 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.
A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 245 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore marketing con 100 risorse richieste, seguito dal comparto industria e metalmeccanica con 13 posizioni aperte. Si inserisce al quarto posto l’ambito edilizia con 11 posizioni aperte, seguito dal settore sanitario e socio-sanitario con 9 risorse richieste e dal comparto commercio con sei figure ricercate. Seguono infine il comparto trasporti con cinque figure richieste, il settore amministrativo-contabile con due posizioni aperte e l’ambito ingegneristico con una figura ricercata.
---------------
Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci
Ultimi da Redazione
- LATTE: COLDIRETTI PUGLIA, ALLEVATORI PUGLIESI ALLO STREMO PER MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI
- Fede, Carisma e Territorio: Pierfranco Bruni protagonista della Lectio Magistralis su Bartolo Longo al Monastero di Cotrino
- Domenica 22 febbraio visita al Castello Normanno Svevo di Oria
- SuperEnalotto: a San Vito e Francavilla centrati “5” per un totale di oltre 44mila euro
- Assalto armato sulla statale Brindisi-Lecce, il presidente Matarrelli: “Ai vigilantes, alla comunità colpita e a chi ha vissuto momenti di terrore va la massima solidarietà”