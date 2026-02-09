Brindisi e provincia: 45 annunci di lavoro e 392 figure ricercate

Il 5° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 45 annunci attivi, per un totale di 392 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 245 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore marketing con 100 risorse richieste, seguito dal comparto industria e metalmeccanica con 13 posizioni aperte. Si inserisce al quarto posto l’ambito edilizia con 11 posizioni aperte, seguito dal settore sanitario e socio-sanitario con 9 risorse richieste e dal comparto commercio con sei figure ricercate. Seguono infine il comparto trasporti con cinque figure richieste, il settore amministrativo-contabile con due posizioni aperte e l’ambito ingegneristico con una figura ricercata.

