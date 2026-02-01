L'invito di padre Carmelo a dare una svolta alla propria vita

Non sono poeta, ma in qualche modo vorrei contribuire ad aiutare i nostri concittadini a riscoprire con entusiasmo e anche con gioia il senso di appartenenza e partecipazione alla vita della citta'. Le prossime elezioni e consultazioni sono un'ottima occasione per darsi una mossa e informarsi, dialogare, confrontarsi con passione ma senza pregiudizi, senza chiusure, senza settarismi che hanno fatto il macello che si vede nella nostra bella Patria, in Europo e nel mondo.
LA IANOVA!
Padre Carmelo Vitrugno GENNAIO 2026
Scta tinimienti la sctrata sgarupata?/
Mo’ la scta viti? ‘nce sempri sctata./
‘Na sctrata bona quani ‘no si trova,/
li sctrati ti la Puglia so’ tutti ianova./
Dumanda l’ambulanza, pi farla corta,/
cu li ributti ‘na malata arriva morta/.
Sctaunu fuessi, sctaunu puru prima,/
atri poeti ‘nc’erunu fatta bella rima./
Scta cosa no è ssuta ‘ntra scti misi/
nui ‘ndi muccamu tuttu comu prisi./
Sctu fattu ti li sctrati cu tanti fuessi/
so’ fattu ti tant'anni no facimu li fessi/.
Machini, pedoni, motori o bicicletti/
ci cuverna lu paesi nui l'hamu eletti./
Questa è sctoria assai assai vecchia/
ma no' vulimu sintimu ti scta recchia./
No’ eti cosa ti moni, ti sctu cuvernu/
sctessa cosa ti prima, atru latuernu./
Addo vai vai ci giri pi la Puglia nosctra/
buchi, fuessi, ozzuri, la sctessa giosctra./
Ognunuu ca veni faci a scaraca barili!/
tai la corpa alla mamma,l’attani,alli fili!/
Carusi mia ‘na cosa sola vogghiu dicu:/
Vutamu, vutamu buenu, noni l’amicu./
‘Nformiti, pensa, scrivi pi lu beni ti tutti,/
li crisctiani ti lu centru e quiri ti li Grutti/.
A ci teni capu, idei ma bueni intenzioni,/
cu si faci annanti pi’ li prossimi elezioni./
Mo’ ticimu bascta cu ssicutamu la mota/
raggiona cu la capu tua, fuci e va vota!/
Li chiacchiri e critichi li sapimu fari tutti,/
scti pinnuli ti saggezza no’ li ue’ gnutti?