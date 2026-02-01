L'invito di padre Carmelo a dare una svolta alla propria vita

Padre Carmelo Vitrugno
Febbraio 01, 2026 128
Non sono poeta, ma in qualche modo vorrei contribuire ad aiutare i nostri concittadini a riscoprire con entusiasmo e anche con gioia il senso di appartenenza e partecipazione alla vita della citta'. Le prossime elezioni e consultazioni sono un'ottima occasione per darsi una mossa e informarsi, dialogare, confrontarsi con passione ma senza pregiudizi, senza chiusure, senza settarismi che hanno fatto il macello che si vede nella nostra bella Patria, in Europo e nel mondo. 

  LA IANOVA!

Padre Carmelo Vitrugno  GENNAIO 2026
Scta tinimienti la sctrata sgarupata?/
Mo’ la scta viti? ‘nce sempri sctata./
‘Na sctrata bona quani ‘no si trova,/
li sctrati ti la Puglia so’ tutti  ianova./
Dumanda l’ambulanza, pi farla corta,/
cu li ributti ‘na malata arriva morta/.
Sctaunu fuessi, sctaunu puru prima,/
atri poeti ‘nc’erunu fatta bella rima./
 Scta  cosa no è  ssuta ‘ntra  scti misi/
nui ‘ndi muccamu tuttu comu prisi./
Sctu fattu ti li sctrati cu tanti  fuessi/
 so’ fattu ti tant'anni no facimu li fessi/.
 Machini, pedoni, motori o bicicletti/
 ci cuverna lu paesi nui l'hamu eletti./
 Questa è  sctoria assai assai vecchia/
 ma no' vulimu sintimu ti scta recchia./
 No’ eti cosa  ti moni, ti sctu cuvernu/ 
sctessa  cosa ti  prima, atru latuernu./
 Addo vai vai ci giri pi la Puglia nosctra/
 buchi, fuessi, ozzuri, la sctessa giosctra./
Ognunuu ca veni  faci a scaraca barili!/
tai la corpa alla mamma,l’attani,alli fili!/
Carusi mia ‘na cosa sola vogghiu dicu:/
 Vutamu, vutamu buenu, noni l’amicu./
‘Nformiti, pensa, scrivi pi lu beni ti tutti,/
 li crisctiani ti lu centru e quiri ti li Grutti/.
 A ci teni capu, idei ma bueni intenzioni,/
 cu si faci annanti pi’ li prossimi elezioni./
Mo’ ticimu bascta cu ssicutamu la mota/
raggiona cu la capu tua, fuci  e va vota!/
Li chiacchiri e critichi li sapimu fari tutti,/
scti pinnuli ti saggezza no’ li ue’ gnutti?
