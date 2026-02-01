L'invito di padre Carmelo a dare una svolta alla propria vita

Non sono poeta, ma in qualche modo vorrei contribuire ad aiutare i nostri concittadini a riscoprire con entusiasmo e anche con gioia il senso di appartenenza e partecipazione alla vita della citta'. Le prossime elezioni e consultazioni sono un'ottima occasione per darsi una mossa e informarsi, dialogare, confrontarsi con passione ma senza pregiudizi, senza chiusure, senza settarismi che hanno fatto il macello che si vede nella nostra bella Patria, in Europo e nel mondo.

LA IANOVA!

Padre Carmelo Vitrugno GENNAIO 2026

Scta tinimienti la sctrata sgarupata?/

Mo’ la scta viti? ‘nce sempri sctata./

‘Na sctrata bona quani ‘no si trova,/

li sctrati ti la Puglia so’ tutti ianova./

Dumanda l’ambulanza, pi farla corta,/

cu li ributti ‘na malata arriva morta/.

Sctaunu fuessi, sctaunu puru prima,/

atri poeti ‘nc’erunu fatta bella rima./

Scta cosa no è ssuta ‘ntra scti misi/

nui ‘ndi muccamu tuttu comu prisi./

Sctu fattu ti li sctrati cu tanti fuessi/

so’ fattu ti tant'anni no facimu li fessi/.

Machini, pedoni, motori o bicicletti/

ci cuverna lu paesi nui l'hamu eletti./

Questa è sctoria assai assai vecchia/

ma no' vulimu sintimu ti scta recchia./

No’ eti cosa ti moni, ti sctu cuvernu/

sctessa cosa ti prima, atru latuernu./

Addo vai vai ci giri pi la Puglia nosctra/

buchi, fuessi, ozzuri, la sctessa giosctra./

Ognunuu ca veni faci a scaraca barili!/

tai la corpa alla mamma,l’attani,alli fili!/

Carusi mia ‘na cosa sola vogghiu dicu:/

Vutamu, vutamu buenu, noni l’amicu./

‘Nformiti, pensa, scrivi pi lu beni ti tutti,/

li crisctiani ti lu centru e quiri ti li Grutti/.

A ci teni capu, idei ma bueni intenzioni,/

cu si faci annanti pi’ li prossimi elezioni./

Mo’ ticimu bascta cu ssicutamu la mota/

raggiona cu la capu tua, fuci e va vota!/

Li chiacchiri e critichi li sapimu fari tutti,/

scti pinnuli ti saggezza no’ li ue’ gnutti?