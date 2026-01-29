Dispositivi per il diabete: la rete associativa unita per tutelare la continuità terapeutica

Negli ultimi giorni sono emerse, in diverse aree della Puglia, preoccupazioni tra le persone con diabete e le loro famiglie in merito all’applicazione dell’accordo quadro regionale per la fornitura dei dispositivi ad alta tecnologia per la gestione della malattia, in particolare per quanto riguarda il tema della continuità terapeutica per alcuni utilizzatori di specifiche tecnologie.

Le prime criticità sono emerse nel territorio dell’ASL Brindisi, prima azienda sanitaria ad applicare l’esito dell’accordo quadro regionale. Le segnalazioni, pervenute attraverso le associazioni aderenti alla Federazione e raccolte direttamente dai pazienti, hanno portato ad una tempestiva attivazione della rete associativa, che ha immediatamente rappresentato la problematica alla Regione Puglia.

Il confronto con l’Area Farmaceutica Regionale è stato immediato e costruttivo, tanto da portare alla convocazione di una riunione con tutte le ASL pugliesi, al fine di analizzare le criticità emerse e individuare soluzioni condivise. È ora in corso il passaggio formale che prevede l’invio, da parte dell’ASL Brindisi, di una nota dettagliata alla Regione con tutte le anomalie riscontrate, cui seguiranno indicazioni su base normativa da parte della Regione rivolte a tutte le aziende sanitarie.

“Su tematiche così delicate – che incidono direttamente sulla vita quotidiana delle persone con diabete – è fondamentale agire con responsabilità, competenza e unità. La forza della nostra Federazione sta proprio nella capacità di fare rete, ascoltare i territori e dialogare in modo costruttivo con le istituzioni, mettendo sempre al centro la tutela dei pazienti e la continuità terapeutica”, dichiara Monica Priore, presidente di Diabete Italia Puglia APS.

La Federazione Regionale sottolinea come il lavoro di squadra tra le associazioni sia stato determinante per intercettare tempestivamente il problema e portarlo all’attenzione delle istituzioni regionali, evitando frammentazioni e allarmismi.

Fanno parte della rete associativa di Diabete Italia Puglia APS le associazioni: Delfini Messapici APS, Lagoblu APS, Diabete123Taranto APS, Diabetici Insieme Puglia ODV, Associazione Diabetici Cerignola APS, AGD della Capitanata APS

Un’azione comune, coordinata e responsabile è oggi più che mai indispensabile per affrontare scelte organizzative e amministrative che hanno un impatto diretto sulla salute e sulla qualità di vita delle persone con diabete.

