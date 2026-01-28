Il ‘Karol Wojtyla’ di Bari nella top 15 europea. Un risultato che premia la crescita e l’attrattività della Puglia
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
L’Aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari si conferma tra gli scali più dinamici del panorama continentale, entrando nella top 15 degli aeroporti europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri. È quanto emerge da un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sulle rilevazioni dell’Airports Council International (ACI) relativi al primo semestre del 2025.
Un traguardo importante che conferma lo scalo barese tra gli aeroporti che registrano il più alto trend di crescita a livello europeo e ribadisce la forte attrattività della Puglia, meta sempre più ambita dagli stranieri per motivi di svago e di lavoro.
Il risultato rappresenta un riconoscimento concreto alla capacità del territorio di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare il proprio potenziale economico, culturale e turistico.
---------------
Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci
Ultimi da Redazione
- Bari e Brindisi tra le mete più ambite dagli italiani nel 2025
- “Le cose non dette” e la musica di Sergio Caputo: la nuova settimana di Palazzo Roma
- Polizia allo stremo nel Salento, Fsp: “Con questi numeri la sicurezza è un’illusione”
- LATTE: COLDIRETTI PUGLIA DENUNCIA ALIBI E SPECULAZIONI SU PREZZO NORD
- Operazione dei carabinieri con due persone denunciate, due fermi amministrativi e tre persone segnalate all’autorità amministrativa