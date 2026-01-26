Brindisi e provincia: 35 annunci di lavoro e 80 figure ricercate

Il 3° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 35 annunci attivi, per un totale di 80 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto commercio con 25 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore industria e metalmeccanica con 21 risorse richieste. Si inserisce in terza posizione l’ambito edilizia con 10 posizioni aperte. Al quarto posto troviamo il comparto turismo e ristorazione e il settore sanitario con sei figure ricercate. Seguono il settore trasporti con tre posizioni aperte, l’ambito informatica con tre risorse richieste e il settore amministrativo-contabile con due figure ricercate. Si registrano infine una posizione aperta per il comparto alimentari e una per l’ambito servizi alla persona.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci