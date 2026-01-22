PREFETTURA, PROCURA E REGIONE PUGLIA  UNITE NELLA LOTTA AL CAPORALATO

In Prefettura la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per la prevenzione del caporalato e di situazioni di sfruttamento lavorativo nel territorio della provincia di Brindisi

E’ prevista per lunedì 26 gennaio p.v., presso questo Palazzo di Governo, la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro nel territorio della provincia, da parte del Prefetto di Brindisi, Guido APREA, del Presidente della Regione Puglia, Antonio DECARO, e del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Brindisi, Antonio NEGRO.

Firmatari dell’intesa anche i Sindaci dei Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, l’ Ispettorato territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, ARPAL PUGLIA, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro dell’ASL di Brindisi, Camera di Commercio di Brindisi- Taranto, Società di trasporti pubblici STP Brindisi, AGRIBRINDISI EBAT, CONFAGRICOLTURA di Brindisi , CIA DUE MARI, COLDIRETTI, CGIL Brindisi FLAI CIGL Brindisi , CISL Taranto – Brindisi, FAI CISL di Taranto – Brindisi, UIL, UILA Brindisi e la Comunità Africana di Brindisi e Provincia.

Il citato Protocollo costituisce il risultato della sinergia tra istituzioni, enti territoriali e realtà del mondo associativo impegnati nella costruzione di un sistema efficace di contrasto dell’illegalità, a tutela di un’economia sana, e si pone l’obiettivo di potenziare le attività di emersione e identificazione delle vittime, nonché le misure di protezione e inclusione socio-lavorativa attraverso mirati interventi di presa in carico e tutela da parte degli Enti locali e dei Servizi territoriali sociosanitari.

L’incontro costituirà, inoltre, un’importante occasione di confronto con il Commissario Straordinario del Governo per il superamento degli insediamenti di migranti e il contrasto al caporalato, Generale Giovanni Maria Macioce, relativamente agli interventi finanziati con risorse del PNRR- Missione 5 Inclusione e Coesione in favore del comune di Brindisi.