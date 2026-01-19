Brindisi e provincia: 40 annunci di lavoro e 255 figure ricercate

Il 2° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 40 annunci attivi, per un totale di 255 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 213 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore industria e metalmeccanica con dieci risorse richieste. Si inseriscono in terza posizione l’ambito sanitario, il settore commercio e il comparto edilizia con sei figure ricercate. Al quarto posto troviamo il comparto alimentari con quattro risorse richieste, seguito dal settore trasporti con tre posizioni rilevate. Si ricercano due figure nel settore tessile e due risorse per il comparto amministrativo-contabile. Si registrano infine una posizione aperta per il comparto artigianato e una per servizi alla persona.

A completare il panorama occupazionale c’è una posizione riservata a persone con disabilità, secondo la legge 68/99.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci