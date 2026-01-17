“RiAbita Palazzo Pezzolla - Cultura, Radici, Comunità.”: il Comune di Fasano avvia il percorso partecipativo

Il Comune di Fasano compie un passo decisivo verso la valorizzazione del proprio cuore storico e culturale. Con l’iniziativa “RiAbita Palazzo Pezzolla - Cultura, Radici, Comunità.”, l'Amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, operatori culturali e stakeholder a partecipare attivamente alla definizione di una proposta progettuale di alto profilo, finalizzata al recupero e alla gestione innovativa dello storico Palazzo.

L'incontro si terrà martedì 20 gennaio 2026, alle ore 18:00, nella Sala di Rappresentanza del Palazzo di Città.

«Palazzo Pezzolla deve tornare a essere un luogo vivo – dichiara il Sindaco, Francesco Zaccaria-, un motore di coesione sociale e di sviluppo per Fasano. Per questo, la presenza e il contributo di ogni cittadino sono fondamentali per costruire una proposta che non sia solo un restauro architettonico, ma un investimento nel nostro futuro collettivo».

L’iniziativa nasce in risposta all’Avviso Pubblico della Regione Puglia (Atto Dirigenziale N. 214 del 18/09/2025), finanziato nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Il bando mira a selezionare progetti capaci di trasformare i luoghi della cultura pubblici in veri e propri "attivatori di innovazione sociale", con un focus specifico sulla fruizione del patrimonio materiale e immateriale.

Il Comune di Fasano intende candidare Palazzo Pezzolla per trasformarlo in un polo culturale d'eccellenza che garantisca:

Recupero e rifunzionalizzazione: interventi strutturali per rendere il bene immediatamente fruibile come attrattore turistico e culturale.

Accessibilità universale: abbattimento delle barriere fisiche e cognitive per includere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Laboratori Innovativi: creazione di spazi destinati alla produzione artistica, creativa e a servizi tecnologici per cittadini e turisti.

L'Amministrazione crede fermamente che la sostenibilità di un progetto culturale dipenda dal legame con chi abita il territorio. Il percorso di partecipazione e collaborazione avviato ha l’obiettivo di arricchire la proposta tecnica con le competenze, le radici e le visioni della comunità locale.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci