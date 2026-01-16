Mesagne. Circa 10mila euro riscossi dai matrimoni civili di cui 5mila ripartiti ai dipendenti

Gennaio 16, 2026
Nel corso dell'anno 2025, il Comune ha riscosso un importo totale di € 9.850,00 derivante dall'attività di celebrazione di matrimoni civili, effettuata per un totale di 25 cerimonie nei giorni di sabato e domenica, nonché in orari feriali al di fuori del servizio. Tale somma è stata corrisposta dai nubendi e dimostra l'importante ruolo delle celebrazioni civili sul territorio. A seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2021, è stato stabilito che l'Ufficiale di Stato Civile avrà diritto a una indennità integrativa onnicomprensiva pari al 50% del costo del servizio, con un massimo annuale di € 3.000,00. A tal proposito, è importante evidenziare che per l'anno 2025, dal totale riscosso, è stata destinata la metà, pari a € 4.925,00, al fondo per le risorse decentrate da assegnare al personale coinvolto nella celebrazione dei matrimoni.

La liquidazione dei compensi ai dipendenti aventi diritto è stata così determinata:
- Compenso lordo di € 3.000,00 per il primo Ufficiale di Stato Civile, da cui verranno detratti € 539,69 per CPDEL ed € 192,74 per IRAP, portando il netto a € 2.267,57.
- Compenso lordo di € 1.050,00 per il secondo Ufficiale, con detrazioni di € 188,89 per CPDEL ed € 67,46 per IRAP, il netto risultante sarà di € 793,65.
- Compenso lordo di € 675,00 per il terzo Ufficiale, con detrazioni di € 121,44 per CPDEL ed € 43,36 per IRAP, per un netto finale di € 510,20.

Si stima pertanto un totale di compensi netti erogabili pari a € 3.571,42 per il personale direttamente coinvolto nelle celebrazioni. I fondi per tali liquidazioni sono stati prelevati dal capitolo 2, articolo 3 del bilancio di previsione finanziario. Queste attività non solo contribuiscono a garantire l’operatività del servizio pubblico ma anche a stimolare l’economia locale attraverso le pratiche di matrimonio, riflettendo un impegno costante da parte dell’amministrazione nel sostenere e incentivare le attività del Settore al Territorio. La gestione delle risorse e la regolarità contabile della spesa sono state scrupolosamente rispettate in conformità con le normative vigenti, assicurando così la trasparenza e la correttezza della gestione pubblica.

